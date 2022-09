Luca Salatino in lacrime: il fraintendimento genera il malumore al GF Vip 7

Il fraintendimento genera il malumore al GF Vip 7: Luca Salatino è in lacrime

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha lasciato un malumore generale. In primis, i concorrenti si sono lasciati andare ad un giudizio nei confronti di Pamela Prati. C’è chi la trova una donna nuova che vuole riprovarci e chi, come Antonella Fiordelisi, non la trova vera.

Alfonso Signorini, durante la diretta, si sofferma anche sull’estrosa Elenoire Ferruzzi, sostenitrice dei diritti LGBT+. La donna sembra infatuata di Luca Saltino, ex tronista di Uomini e Donne. Lui è uscito dal dating show mano nella mano con Soraia ed è innamoratissimo tanto da vedere un futuro solo con lei.

Se Luca ha visto l’avvicinamento di Elenoire come uno scherzo, la gieffina invece pensava che ci fosse del tenero tra di loro.

I due, dopo un confronto, si dividono e Luca Salatino scoppia in lacrime. Vediamo insieme cosa è successo al GF Vip 7

Luca Salatino entra nella Casa del GF Vip 7 felicemente fidanzato ed innamoratissimo di Soraia, sua corteggiatrice a Uomini e Donne.

Elenoire Ferruzzi, anche lei concorrente del reality show, nei primi giorni si avvicina molto a Luca fino a dire ai suoi inquilini che lui le piace, mentre Soraia manda un messaggio al compagno.

Durante la puntata, alcune clip di questa amicizia speciale vengono mostrate in diretta e Salatino capisce che la gieffina è coinvolta.

Ciò spiazza il volto di Uomini e Donne che si sfoga con Antonino Spinalbese e Charlie Gnocchi. Da quanto è frastornato, Luca piange tra le braccia dei suoi due amici.

Non capisce per quale motivo lei ci sia rimasta così male, anche perché sa benissimo che lui è fidanzato.

Salatino è anche arrabbiato, perché non vuole che Soraia si affidi a delle parole che non sono vere.

Dopo aver spiegato ad Elenoire che per lui si trattava solo di un gioco, ma che è molto dispiaciuto per il fraintendimento, Luca torna dall’ex di Belen Rodríguez e Charlie Gnocchi.

In lacrime ammette di sentire una grande mancanza per la sua ragazza. Si sente pieno da questa situazione, anche perché non vuole dare spiegazioni su qualcosa che non ha senso per lui.

Charlie abbraccia il gieffino e capisce che Luca si sente a disagio per questa situazione con Elenoire. Secondo Gnocchi, l’ex tronista sente la pressione di questa vicenda, mentre Luca conquista anche Lui.

Salatino replica subito che lui non si sente sotto giudizio, perché secondo Luca lui è sempre stato molto chiaro.