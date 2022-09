Sapevamo che Marracash fosse il King del Rap, ma anche quello degli asfaltatori non ce lo saremmo mai immaginato! L’ultimo gesto a Elodie e Iannone sconvolge.

Torna in gioco il triangolo amoroso che nessuno si sarebbe mai aspettato: Marracash, Elodie e Iannone, se i fan se li sarebbero dovuti giocare in una scommessa mai avrebbero scovato il nesso per i due nuovi innamorati! Sembrano così diversi, ma sono in realtà molto affiatati. Insomma, i rumors potevano passare in secondo piano, ma gli scatti non ingannano nessuno, anzi mettono chiarezza sulla turbolenta situazione. Così, il King del Rap non si fa attendere.

Facciamo un piccolo riassunto della situazione. Marracash ed Elodie sono due ex, protagonisti di un amore intenso, forte, turbolento e ricco di emozioni, sono il classico amore che “fa giri immensi e torna”, un po’ come Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Insomma, rimasti al loro ritorno, si sono dati una seconda possibilità, entra a gamba tesa Andrea Iannone, ex della Rodriguez e Giulia De Lellis. Quest’ultimo, ha la nomea di essere il “fidanzato di passaggio”, perché poi le compagne tornano con gli ex.

Accadrà lo stesso anche adesso? Ecco come risponde il King del rap.

Marracash gesto a Elodie e Iannone? La verità

Il triangolo amoroso è più complicato del previsto. A parlare della nuova relazione è la diretta interessata, Elodie racconta i dettagli sul suo rapporto con Iannone non menzionando Marracash. Senza filtri e censure vi raccontiamo l’ultimo gesto fatto e come può essere interpretato.

Tutto accade in uno dei suoi ultimi concerti, al forum di Milano. Marracash è stimatissimo dai colleghi ed amato dal pubblico. E’ un performer moderno, maturo e al tempo stesso originale. Insomma, la scena musicale senza di lui non sarebbe la stessa.

Complice del gesto è una delle sue canzoni, il brano “Niente canzoni d’amore”, il quale è anche stato cantato e registrato dall’ex Elodie, nel suo album This is Elodie, ma non finisce qui.

La frase incriminante è stata registrata in una Instagram stories da una ex di Iannone, la De Lellis la quale riprende Marracash mentre pronuncia queste parole con un tono particolare:

“Anche se ora fingi che con quello scemo con cui esci sia sul serio.”

I fan hanno subito fatto i loro collegamenti, e credono fortemente che si tratti di una frecciatina. Difficile confermarlo dato che la canzone è stata scritta nel 2016. Voi che ne pensate, colpiti e affondati?