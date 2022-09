Che Dio ci aiuti 7, arriva la verità sull’addio che fa più male

Che Dio ci aiuti 7: dopo mesi di rumors e indiscrezioni, arriva finalmente la verità sull’addio più doloroso per i fan.

Che Dio ci aiuti è una delle fiction Rai non solo più longeva, ma anche più amate dal pubblico che aspetta con ansia il ritorno in tv del cast con gli episodi della nuova stagione che dovrebbero essere trasmessi da Raiuno a gennaio 2023. La data ufficiale d’uscita della nuova stagione ancora non c’è. Al contrario, è ufficiale l’addio che fa più male.

La settima stagione di Che Dio ci aiuti sarà caratterizzata dall’addio di Suor Angela, interpretata dalla prima puntata da Elena Sofia Ricci. Dopo sei stagioni, l’attrice ha deciso di lasciare la fiction e, nella settima stagione, sarà presente solo in tre episodi. Ma qual è il motivo dell’addio dell’attrice? A svelare finalmente la verità è stata la stessa Elena Sofia Ricci.

La verità di Elena Sofia Ricci sull’addio a Che Dio ci aiuti 7

Elena Sofia Ricci, insieme a Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi, fa parte del cast di Che Dio ci aiuti dalla prima puntata della prima stagione. Nei panni di Suor Angela ha conquistato tutti. Divertente, ironica, gentile, generosa e sempre disponibile, il personaggio di suor Angela rappresenta uno dei personaggi migliori della fiction italiana. Dopo gli errori del passato e aver trascorso anche un periodo in carcere, riesce a trovare la propria strada nella fede.

In convento, si trasforma ben presto in una guida per le ragazze diventando un punto di riferimento per Azzurra interpretata da Francesca Chillemi che, dopo l’addio di Elena Sofia Ricci, si trasformerà in una guida per le nuove ragazze e, prima ancora della messa in onda delle puntate, è stata eletta dai fan la suora più bella.

Ospite della puntata trasmessa il 25 settembre del programma “Da noi a ruota libera”, Elena Sofia Ricci, ai microfoni di Francesca Fialdini, ha svelato il motivo per cui ha deciso di lasciare Che Dio ci aiuti.

“Che Dio ci aiuti è la serie più longeva che ho fatto, non riuscivo a separarmi da Suor Angela perché l’ho tanto amata, porta il nome di mia nonna. Però c’è un momento in cui lascio la serie. Il mio personaggio non aveva più molto da dire e io ho bisogno di rinascere in altri panni” – ha detto l’attrice che ha poi svelato – “Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine”.