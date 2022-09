Morte Manuel Vallicella: struggente omaggio di Maria De Filippi ai funerali

Morte Manuel Vallicella: durante i funerali, l’ex tronista è stato omaggiato da Maria De Filippi e dalla redazione di Uomini e Donne con un gesto struggente.

La morte di Manuel Vallicella ha colpito profondamente tutti. L’ex tronista di Uomini e donne, a soli 35 anni, ha deciso di mettere fine alla propria vita. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella sua famiglia, ma anche in tutti quelli che lo avevano conosciuto restando colpiti dal suo sguardo pulito e dal suo sorriso contagioso.

Una scomparsa che ha colpito profondamente la redazione di Uomini e Donne e Maria De Filippi. Dopo avergli dedicato un toccante video trasmesso al termine di una puntata di Uomini e Donne, la conduttrice, con tutta la sua squadra, ha scelto di omaggiare Manuel durante i funerali.

Morte Manuel Vallicella: gesto di Maria De Filippi e della redazione di Uomini e Donne

Venerdì 23 settembre, presso la Chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata nella frazione Strà nel Comune di Colognola ai Colli, in provincia di Verona, si sono svolti i funerali di Manuel Achille Vallicella.

Come ha fatto sapere Amedeo Venza, ai funerali hanno partecipato alcuni volti noti ed ex colleghi di Manuel come Sonia Lorenzini, Claudio Sona, Valentina Vignali. Davanti allo studio di tatuaggi di Manuel sono stati lasciati tanti fiori e messaggi per lui che, dai nipoti, è stato ricordato come “un gigante buono, uno zio amarevole, gentile e fragile e vulnerabile”.

Pur non essendo presente fisicamente, Maria De Filippi, insieme alla redazione di Uomini e Donne di cui Manuel era stato prima un corteggiatore di Ludovica Valli che gli ha dedicato un toccante ricordo e poi tronista salvo lasciare il programma non sentendosi a proprio agio in quel ruolo, ha voluto omaggiare la memoria di Manuel.

La redazione del programma di Maria De Filippi ha così fatto recapitare grande mazzo di fiori bianchi con le margherite e la scritta “Uomini e Donne” posto vicino l’altare. Accanto c’era un altro omaggio floreale da parte della stessa Maria De Filippi che era stata colpita dalla sensibilità, dalla bontà e dalla timidezza di Manuel.