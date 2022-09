Al GF Vip 7 tutto è possibile, ed in questo momento gli scontri sono alle stelle. Tra le liti però, arriva una confessione inedita che tocca l’animo nel profondo.

La vita di ogni persona è ricca di eventi travolgenti e drammatici, e quest’anno al GF Vip 7 Alfonso Signorini sta puntando proprio sulla bellezza ed unicità delle storie dei vipponi in gara. Tra le vicende personali alcune sono davvero difficili da digerire, altre sono più dettagliate, ma alcune sono un vero pugno nello stomaco. Il racconto personale lascia tutti senza parole, ecco le parole, le emozioni sono in subbuglio.

Questo racconto sembra quasi una mosca bianca, ma c’è stato, ed è venuto fuori proprio nel corso di queste dinamiche taglienti. Durante la messa in onda diversi sono stati i dettagli trapelati, ma è stato dopo nel dietro le quinte che qualcosa è scattato ed è stato raccontato senza filtri.

La storia che vi stiamo per raccontare farà rattristire molti, ma da essa si scopre come la speranza sia una fonte di rinascita che tutti dovrebbero conoscere.

Il GF Vip 7 commuove, oltre ai litigi c’è di più!

Appunto, da come si evince dagli ultimi avvenimenti, i litigi sono stati all’ordine del giorno, nonostante il GF Vip 7 sia iniziato soltanto da più di una settimana! Tra gli scontri di fuoco c’è quello di una gieffina che si è rivelata combattiva e convinta delle sue idee, e subito le reazioni del pubblico hanno portato anche ad importanti divisioni nel web. La notizia del giorno è però qualcosa di così intimo e profondo che bisogna trovare le giuste parole per raccontarlo con delicatezza.

Ci stiamo riferendo ad una delle gieffine ed ex gieffine più amate di sempre, Carolina Marconi. Erano passati ben 18 anni dal primo ingresso attraverso la porta rossa di Cinecittà, ed oggi ritorna a partecipare al GF Vip!

Nel corso di questi anni ne sono cambiate di cose. Dal suo debutto nel mondo della televisione da modella, fino alla scoperta dell’amore nel suo compagno Alessandro Tulli, di professione x calciatore.

Quando tutto andava per il meglio l’amore non bastava per fare arrivare il tanto desiderato figlio. Ad ostacolare il sogno c’era il tumore al seno che ha segnato per sempre la loro vita.

Dal 24 febbraio 2021 è iniziato l’incubo, si è sottoposta a chemio e ad un intervento terribile. Così reduce da questa esperienza raccontata anche a Verissimo a Silvia Toffanin, la modella non poteva non raccontarlo alle persone più fidate in casa.

Ha trovato in Sara, Gegia ed Antonella del conforto, ma anche la possibilità di sfogarsi. Afferma le seguenti parole “È stata dura, ma ho affrontato tutto, ma mai da sola.” Questo perché il suo compagno è stato un punto di riferimento e sostegno costante.

Oltre a lui, la sua famiglia non l’ha lasciata da sola un attimo, aiutandola a superare questo dramma. Le coinquiline le dicono quanto sia stata forte, e lei conclude ribadendo un messaggio molto importante.

La prevenzione è fondamentale e va fatta in qualsiasi caso e senza distinzione di sesso.