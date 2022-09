Luca Salatino non è d’accordo, mentre Elenoire Ferruzzi ammette tutto al GF Vip 7

Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino sono due concorrenti del Grande Fratello Vip 7. I due hanno stretto un forte legame dalla prima sera nella Casa. Hanno scherzato e riso insieme in modo complice.

Se Luca si dice innamoratissimo della sua fidanzata Soraia, Elenoire sta iniziando a provare dei sentimenti per l’ex tronista di Uomini e Donne.

Durante la puntata di giovedì, Salatino viene a scoprire tutto ciò e rimane spiazzato.

La Ferruzzi è delusa e crede che lui la stia prendendo in giro.

I due litigano fortemente il giorno dopo la puntata. Urla, offese e parolacce risuonano in tutta la casa fino a quando Luca si allontana dalla gieffina.

Solo dopo aver parlato con altri coinquilini, i due si ritrovano insieme poco prima di andare a dormire. Si danno un abbraccio sincero e provano a ritrovare la loro complicità.

Ma ecco che Elenoire ammette tutto e Luca torna subito in disaccordo.

Vediamo insieme cosa è accaduto al GF Vip 7

Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi, dopo una brutta litigata, hanno fatto finalmente pace all’interno della Casa del GF Vip 7.

Il gieffino è molto dispiaciuto per quello che è accaduto e cerca di far sentire meglio Elenoire. Lui non si vergognerebbe mai di lei e aggiunge: “Questo gioco lo facciamo in due: io ci sono, ma sai già. Allora lo facciamo“.

Passata la notte, i due vipponi si rincontrano e la Ferruzzi si lascia andare a delle confessioni inedite, mentre arriva la resa dei conti.

La gieffina ha sentito molto la mancanza di Luca e ammette: “Ho pianto tutte le notti, ho pianto. Non ho dormito mai. Mi svegliavo e pensavo subito a te che volevo venire da te…no, non sarei venuta a cercarti qua no, qua non è il caso“.

Salatino è onorato di sentire tutto questo. E’ molto contento di aver fatto la sua conoscenza ed è diventata la sua persona preferita nella Casa dopo pochissimo tempo. E’ affezionato a Elenoire come lo è a Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese.

La Ferruzzi sa di provare qualcosa nei confronti di Luca, ma vuole comunque mantenere la loro amicizia.

“Io non ti potrei mai perdere” ammette palesemente emozionata la gieffina.

Luca Salatino, dal canto suo, le dà ragione, ma la mette in guardia. Se lei vuole un rapporto di amicizia allora lui ci sarà, ma se vuole qualcosa di più, il gieffino si allontanerà all’istante, mentre spunta la prima coppia al GF Vip 7.

Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino hanno parlato e trovato un punto di intesa. La gieffina ammette tutto e l’ex tronista mette i puntini sulle i. Il loro rapporto durerà per tutto il GF Vip 7 o stasera ne vedremo delle belle? Non ci resta che guardare la puntata del reality show in onda su Canale 5 alle 21:45