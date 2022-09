Passione al GF Vip 7: nasce la prima coppia, ma il dubbio è dietro l’angolo

Nasce la prima coppia, ma il dubbio è dietro l’angolo: passione al GF Vip 7

Il Grande Fratello Vip 7 è partito con il botto. Gli ascolti sono altissimi e iniziano le prime dinamiche. Alcuni concorrenti stanno già provando la proprio strategia e alcuni gieffini se ne stanno rendendo conto.

Da quando sono arrivati i nuovi ingressi, la Casa ha iniziato a tremare. Già nella puntata di giovedì gli animi si sono scaldati in diretta contro Pamela Prati e non solo, le maschere sono cadute.

Molti hanno paura dell’appuntamento serale di stasera, perché credono che alcune indoli cambino proprio con la diretta. Sono tutti preoccupati tranne Loro due.

Nasce la prima coppia, ma i dubbi sono tanti. Abbracci e passione al GF Vip 7, ma vediamo insieme di chi si tratta

Il Grande Fratello Vip è un ottimo trampolino di lancio per tutti quei personaggi più o meno famosi che vorrebbero lavorare nel mondo dello spettacolo.

Inoltre, si sa che in questo programma sono nate molte storie d’amore che durano tutt’ora.

Sembra che stia nascendo qualcosa di passionale anche in questi ultimi giorni, mentre la vippona smaschera l’ex concorrente. A notare un interesse ci pensa la new entry Giaele che chiede proprio ad uno dei due diretti interessati che cosa stia provando.

Lui è Marco Bellavia, attore e conduttore. L’uomo è appena entrato nella Casa ed ha già un forte interesse. Ma di chi? Della diva Pamela Prati.

Il gieffino cerca in continuazione con lo sguardo e non solo la showgirl. Si vede proprio che è interessato anche se il pubblico deve ancora studiarlo meglio per non avere alcun dubbio.

Pamela Prati, di solito più riservata, ci sta al gioco con lui e in un momento tutti insieme abbraccia divertita Marco. E’ un gesto ancora amichevole che potrebbe però portare alla nascita di qualcosa di serio.

“Che bello abbracciarti. Rimango così per 24 giorni, poi mi vien mal di schiena e mi portano in ospedale” dice Lui ancora stretto tra le braccia di Pamela, mentre lei scoppia in una risata.

Bellariva riesce a conquistare la fiducia della gieffina, perché la riesce a far ridere.

I telespettatori non hanno ancora tratto le proprie conclusioni. Da quanto rivelato da Marco, lui segue la showgirl sui social da almeno 20 anni.

E’ proprio interessato alla sua vita e al suo modo di essere.

Approfittando di un momento di chiarimento, Marco svela il suo pensiero alla Diva. “Pamela tu devi ridere di più, devi sorridere di più. Tu hai bisogno di uno come me” confessa il gieffino a cuore aperto, mentre un concorrente minaccia l’abbandono.

Che si tratti di una tattica o di vera passione al GF Vip 7? Mentre Pamela Prati non si espone, Marco ci sta provando con tutti sé stesso. Ci sono ancora troppi dubbi, ma sono certa che stasera i due si esporranno durante l’appuntamento serale