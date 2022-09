Test: sei un genio? Dimostralo rispondendo in meno di un minuto

Credi di essere un vero genio? Pensi di riuscire a risolvere questo test in meno di sessanta secondi? Provaci e vediamo cosa sai fare

Paolo è un amante delle scommesse e ogni giorno ne fa almeno una. Dieci giorni fa, il nostro amico aveva 1.024 euro in tasca e ha deciso di scommettere giocando alla pari. Vuol dire che, in caso di vincita, l’importo intascato sarebbe stato uguale a quello della puntata. In questi dieci giorni, Paolo ha effettuato dieci giocate, puntando sempre la metà del denaro in suo possesso.

Considerando che lo scommettitore ha vinto cinque volte e perso in altrettanti occasioni, quanti soldi ha guadagnato Paolo? Ragiona con calma e valuta tutte le opzioni, dovrai essere bravo a fare i calcoli in meno di un minuto. Soltanto un vero genio riesce a fornire la risposta esatta in meno di sessanta secondi. E tu, pensi di riuscirci? Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Hai risolto il test? Credi di avere tra le mani la risposta corretta? Tra poco avrai la possibilità di scoprirlo ma prima è necessario precisare un paio di cose. Innanzitutto, per risolvere un test del genere è assolutamente necessario evitare di cadere nei tranelli inseriti proprio per farti sbagliare. Se lo hai fatto meriti tutti i nostri complimenti, non è facile risolvere un test come questo.

Se, al contrario, sei qui perché sei alla ricerca della soluzione, non buttarti giù con il morale. È possibile che tu abbia soltanto bisogno di un maggiore allenamento con altri test simili a questo. Vedrai che in futuro riuscirai a risolvere un test del genere in pochi secondi. Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica e che non si tratta di un esperimento, bensì di un semplice passatempo da regalare alle nostre lettrici e ai nostri lettori.

Ecco la soluzione di questo test: il nostro amico Paolo non ha guadagnato niente, infatti ha perso 781 euro. Perché? Se hai indovinato vuol dire che lo sai già! Se non hai indovinato, meglio non spoilerare, allenati e vedrai che riuscirai a capirlo da solo.