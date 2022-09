Volano parole di veleno tra due concorrenti del Grande Fratello Vip. Finalmente si dicono quello che pensano: si tratta di un tragico epilogo o solo della fine di un capitolo?

E’ arrivato il momento di raccontare dello scontro che sta imperversando nelle ultime ore al Grande Fratello Vip, anche perché i toni si sono scaldati. I concorrenti sono testimoni di un litigio senza precedenti, nessuno avrebbe mai immaginato che potesse andare così tra loro due.

Al Grande Fratello Vip può davvero succedere di tutto, e quello che il pubblico a casa sta vedendo è uno spettacolo del tutto inedito e dai toni surreali. Da grandi complici stanno diventando più di due nemici, come se quanto vissuto sia stato cancellato.

Vi riportiamo le parole dichiarate e con essi i gesti compiuto sotto gli occhi di tutto, coinquilini vipponi compresi.

Lo scontro è l’inizio di una nuova dinamica o è la fine del loro rapporto?

Grande Fratello Vip, fuori la verità dello scontro!

Che quest’anno il Grande Fratello Vip sia partito in quarta non ci sono dubbi, ma che già si arrivi a pronunciare certe parole di odio e veleno insieme, è assurdo. Non sono gli unici a litigare, soprattutto si tratta di una questione che va avanti da giorni. Quando è scoppiata la faida i due hanno avuto uno scontro di fuoco, ma oggi ha raggiunto il limite.

Da come si può vedere dai frame del video che li ha come protagonisti, Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi sono arrivati davvero ai ferri corti! La cosa che più dispiace, sia al pubblico che ai coinquilini, è che sono partiti come dei grandi amici, qualcosa di più però per la gieffina.

La vippona ha “percepito” qualcosa di forte e più grande dell’amicizia, e quando lo ha esposto all’amico, lui è andato su tutte le furie perché si è più volte dichiarato innamorato di Soraya, la sua attuale compagna.

Sarà stato il modo di reagire dello chef dalla carbonara pluripremiata, ma qualcosa è scattato nell’animo di Elenoire. Traumi e frustrazioni passate ritornano in gioco, perché ha rivisto in lui il “classico uomo” che dice di no a delle sensazioni vere solo perché si vergogna di lei che è una donna trans.

Ed è qui che si battibeccano, perché lei insiste che ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, e lui nega e si dispiace anche per il fraintendimento. Soprattutto inveisce in questo modo:

“Io ci ho provato con te? Ti sei inventata tutto tu perché ti ho messo un piede in una gamba? Hai sentito un’altra cosa, che cazz* vuoi da me? Hai frainteso tutto.”

Attacco al quale lei risponde per le righe con queste parole:

“Tu hai visto la clip perché ti sei vergognato come fanno tutti che nascondono tutto. Non sei né più né meno di uno di questi, sei uguale. Parti di rispetto ma hai fatto peggio.”

Si chiariranno? I fan sperano di sì proprio perché era nata una bella amicizia, ma anche perché c’è chi ci vede davvero qualcosa di più.