Aurora Ramazzotti finisce sempre inspiegabilmente al centro del gossip, ma questa volta la notizia della gravidanza è vera al 100%! Ecco come la celebra lui.

L’aspirante conduttrice ed influencer Aurora Ramazzotti è molto amata dal pubblico, specialmente per il suo inconfondibile stile ed umorismo. E’ apprezzata proprio per i modi di fare solari e alternativi, ma anche per la sua bravura. Una comunicatrice in erba che però sta muovendo i primi passi nel mondo della televisione. Il punto è che con la gravidanza anche il piccolo o piccola di casa muoveranno i primi passi, ma sul pianeta Terra! L’emozione è troppa, lei si commuove, e il gesto è indimenticabile.

Quante volte è stato dichiarato che era incinta? Tre o quattro? Diciamo che Aurora Ramazzotti gioca proprio sulla frequenza di volte in cui nel corso degli anni è stato dichiarato e poi smentito che era incinta! Ed è in questo modo che poi lo conferma ufficialmente.

Non si smentisce mai, l’animo da burlona non la abbandona mai. Il punto è che dietro tanti sorrisi ci sono delle scelte consapevoli, e degli auguri particolari che le fanno venire la lacrimuccia.

Aurora Ramazzotti e il gesto che non dimenticherà!

Dicendo che Aurora è incinta sconvolge non poco l’opinione pubblica, e per una ragione ben precisa. Sembrava solo ieri che si concentrava l’attenzione sulla piccola figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, e adesso è diventata una giovane donna ricca di sogni ed amore, specialmente con al fianco il suo compagno, Goffredo Cerza. Così, nel trambusto dell’ufficializzazione con il video da loro ideato, arriva una bomba.

La bomba di cui vi stiamo per parlare arriva da una persona molto speciale, dal papà Eros che fa una dedica inaspettata alla figlia. Dal frame qui riportato, vi riportiamo il momento in cui, durante il video divertente, Aurora conferma la gravidanza.

Nonostante papà e mamma lo sapessero già da prima, non possono non arrivare dal cuore di un poeta come Ramazzotti delle parole d’amore verso la figlia. Così, nel pieno del suo ultimo concerto all’Arena di Verona e sotto gli occhi del grande pubblico, pronuncia queste parole:

“Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina, l’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo.”

Insomma, per i fan più fedeli era chiaro che sarebbe arrivato un messaggio del genere prima o poi. Aurora si è emozionata, perché al di là delle parole, sono le emozioni a parlare. Eros ha stupito tutti con una dedica spontanea, quella più bella, che viene dal cuore per il suo grande amore, sua figlia.