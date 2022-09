Test: quanti anni avevano Mario e Lucia quando si sono fidanzati?

Pensi di riuscire a risolvere questo test di logica e ragionamento in meno di trenta secondi? Non sarà facile ma ce la puoi fare

Francesca e Vincenzo sono una coppia felice, come si può vedere anche dalla foto. Anche se non sembra, lui aveva il doppio degli anni di lei quando si sono fidanzati. Ieri Vincenzo ha chiesto alla sua amata di sposarlo e lei ha risposto di si, dopo aver pianto per un’ora perché era evidentemente commossa. La coppia è decisa a fare il grande passo nonostante qualcuno gli abbia sconsigliato di sposarsi.

Vincenzo ha vent’anni in più rispetto alla sua futura moglie e la differenza di età preoccupa non poco le loro famiglie. Qual era secondo te l’età di Francesca e Vincenzo quando si sono fidanzati? Ragiona con calma, fai ordine nella tua mente e poi prova a dare una risposta, possibilmente corretta. Hai soltanto trenta secondi per risolvere il test, pensi di farcela? Sappi che il 40% degli utenti che hanno provato a rispondere sui social ha sbagliato. Vediamo cosa sai fare, ecco la soluzione del test.

La soluzione del test

Hai risolto il test? Se adesso pensi di avere la risposta in tasca è perché hai ragionato in maniera corretta, evitando gli ostacoli inseriti nel testo solo per farti sbagliare. Se davvero hai risposto bene e hai trovato la soluzione del test di logica e ragionamento meriti tutti i nostri complimenti. Non è mai facile risolvere un test del genere, pieno di insidie e trabocchetti.

Se, al contrario, non hai capito quale fosse l’età dei due fidanzati, non buttarti giù con il morale. Forse hai soltanto bisogno di maggiore allenamento con altri test simili a questo, vedrai che in futuro riuscirai anche tu a diventare abile in questo genere di quesiti. Adesso è arrivato il momento di passare alla soluzione del test, sei curioso di scoprire se hai indovinato?

Sappiamo che Vincenzo e Francesca hanno venti anni di differenza e che l’uomo aveva il doppio degli anni della donna quando si sono fidanzati. Poiché la differenza di età non può cambiare nel tempo, l’unica risposta possibile è che Vincenzo avesse 40 anni e Francesca 20 al momento del fidanzamento.