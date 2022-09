Casa Grande Fratello Vip 7: dalle camere alla cucina, cambia tutto

Cambia tutto, dalla camera alla cucina: la Casa del Grande Fratello Vip 7

E’ tutto pronto per l’inizio del Grande Fratello Vip 7. Stasera finalmente riinizierà il reality show più seguito in assoluto.

Alfonso Signorini è pronto a riaprire la Porta Rossa dopo mesi di silenzio. Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le opinioniste del GF Vip e la Casa cambia tutta.

Vediamo insieme quali sono le novità

Cambia tutto, dalla camera alla cucina: la Casa del Grande Fratello Vip 7

Oggi 19 settembre 2022 inizia il Grande Fratello Vip 7. Mancano solo gli ultimi dettagli e il reality show partirà con il botto e grandi novità.

Con l’inizio del GF Vip, Casa Chi ha invitate un ospite speciale nel suo studio. Alla conduzione del formato web troviamo l’ex gieffina Sophie Codegoni che si è ritrovata di fronte ad Andrea Palazzo, capoprogetto del reality show.

A riportare le parole dell’uomo ci pensa il portale BlogTivvu, ma scopriamo chi è il futuro concorrente Marco Bellavia. La parte della Casa più spiata è sicuramente la zona dell’acquario. In tutto l’appartamento ci sono ben 120 telecamere ed è impossibile che qualcosa possa sfuggire all’occhio attento del GF Vip.

Oltre a ciò, Andrea rivela che le camere saranno le stesse, ma con colori diversi. “Abbiamo optato ancora una volta per i letti matrimoniali, per una ragione precisa. Non è quello che state pensando” confessa Palazzo e continua: “La socialità… perché già la scelta del compagno, dell’amico con cui dividere il letto in questione alimenta e provoca qualche dinamica e ci spiega i loro rapporti e ci racconta qualcosa del gruppo. Questa è l’unica ragione per cui abbiamo deciso così”.

C’è anche un altro grande cambiamento, che in realtà è un ritorno al passato. Infatti, sarà di nuovo presente il pubblico al di fuori della passerella della Porta Rossa.

I vipponi potranno salutare calorosamente i propri fan prima di iniziare la loro avventura.

Secondo Andrea, questo format è un esperimento: “telecamere piazzate in una casa che raccontano il mondo delle persone isolate dal mondo esterno“.

Il problema è che ciò non basta più al pubblico, ma anche ai produttori. Per cui la soluzione migliore è stata quella di far entrare nella Casa dei pezzi di realtà, come lettere, video, ma anche amici e parenti.

“Tutto questo è stato necessario per spiazzare i concorrenti, creare nuove dinamiche di racconto e seguire il sentiment del pubblico” spiega Palazzo.

L’obbiettivo del conduttore Alfonso Signorini è quello di raccontare delle storie al suo pubblico, mentre Luca Salatino dà l’addio a Soraia prima di entrare nella Casa. Il capoprogetto del reality show, in merito a ciò, conclude: “La ricerca di storie non scontate è stata quasi una scelta naturale e ci siamo spinti anche quest’anno a cercare storie originali, non scontate e anche forti come vedrete. Senza dimenticarci che il Grande Fratello ovviamente è anche tanto altro”.

E’ tutto pronto per l’inizio del Grande Fratello Vip 7. La Casa più spiata d’Italia si sta per riaprire e io, onestamente, non vedo l’ora!