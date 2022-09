GF Vip, la vippona smaschera l’ex concorrente: ha mentito su tutto

Al GF Vip la concorrente di Alfonso Signorini ha giocato a carte scoperte smascherando le intenzione dell’ex vippona.

Il GF Vip 7 è iniziato soltanto da una settimana, ma sul piccolo schermo le degli italiani le dinamiche tra i vipponi non sembrano affatto mancare. Basti pensare infatti che nelle scorse ore una delle concorrenti di Alfonso Signorini si è scagliata contro una delle ex protagoniste del programma rivelandole che cosa le avrebbe detto di fare per avere maggiore visibilità durante tutto il suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

Stiamo parlando di Patrizia Rossetti che, parlando a tu per tu con i suoi compagni di viaggio, ha rivelato che cosa le avrebbe suggerito Maria Teresa Ruta, una delle storiche protagoniste dell’edizione numero cinque del reality show di successo di Mediaset, per non passare inosservata agli occhi del pubblico.

Patrizia Rossetti contro Maria Teresa Ruta al GF Viip: “Non me ne frega un cazz*”

Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip, dove un brutto litigio ha creato il malumore tra i concorrenti, ha rivelato che cosa le avrebbe suggerito di fare Maria Teresa Ruta per avere la giusta attenzione all’interno del programma.

“Mi ha detto: ‘fai finta di litigare con qualcuno e ti prendi le clip’. Sai come le ho risposto? Che non me ne frega un ca**o” ha dichiarato la conduttrice, rivelando il contenuto di una conversazione privata che avrebbe avuto con la sua collega ed amica poco prima di entrare a far parte del programma condotto da Alfonso Signorini.

“Io faccio come mi pare, voglio essere me stessa, delle clip non me ne frega una seg*”” ha poi proseguito rivelando quale sarebbe stata la sua risposta al suggerimento ricevuto. “La mia cara collega Maria Teresa Ruta. La salutiamo? No, io non la saluto, perché non farò mai quello che ha fatto lei“ ha poi concluso, facendo intuire che tra loro non scorre buon sangue quando in realtà le due si sono sempre dimostrate essere buone amiche e la Rossetti, quando la Ruta era nella casa, era stata ospite nei vari salotti televisivi per prendere le sue difese.

Che cosa sarà successo tra le due?