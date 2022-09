Re Carlo III ha già una piazza intitolata in Italia, sai dove si trova?

Carlo III, il nuovo Re d’Inghilterra ha già una piazza intitolata in Italia. Non indovinerai mai in quale città si trova. Ma Carlo lo sa?

Siamo sempre stati abituati a chiamarlo Principe Carlo ma adesso è diventato re e bisogna cambiare abitudini. Nonostante non sia più un giovanotto, Re Carlo III è salito sul trono della Gran Bretagna dopo la scomparsa di sua madre. La Regina Elisabetta II è morta lo scorso 8 settembre, all’età di 96 anni. Dopo aver rispettato tutto il protocollo, il suo funerale è stato celebrato il 19 settembre.

Re Carlo ha già iniziato il suo regno e le prime reazioni dei sudditi sono state molto diverse. Da un lato c’è chi lo ha sempre apprezzato per la sua fedeltà alla Royal Family, dall’altro c’è chi ha notato qualche piccolo scatto d’ira nei suoi primissimi giorni da re. Questo comportamento va in contrasto con i settant’anni di regno di sua madre. Sai che c’è già una piazza intitolata a Carlo III in Italia? Ecco dove si trova.

Piazza Carlo III, ecco in quale città italiana si trova

I funerali della Regina Elisabetta non hanno risparmiato polemiche ad alcuni membri della famiglia dei Windsor ma adesso è il momento di guardare al futuro. Molte persone sono rimaste sorprese quando hanno scoperto che in Italia c’è già una piazza intitolata a Carlo III. Ma è lo stesso sovrano che regna da qualche giorno sul Regno Unito? Ovviamente no ma l’omonimia non è passata inosservata.

A Napoli c’è una piazza intitolata a Carlo III ma non si tratta dell’ex Principe del Galles, bensì del Re di Spagna, il quale ha regnato sulla città partenopea dal 1731 al 1735. C’è una curiosità su questo sovrano: è l’unico re del Regno di Napoli (poi diventato Regno delle Due Sicilie) a non essere nato e cresciuto tra i confini del regno. Carlo III nacque a Madrid, dove tornò dopo il breve periodo partenopeo.

Diversi cittadini napoletani hanno ironizzato sul fatto che Carlo abbia scelto proprio la denominazione di una piazza della loro città, situata in centro, a due passi dalle principali arterie cittadine. Possiamo considerarlo un piccolo primato italiano, anche se ovviamente si tratta solo di una curiosa (ma molto divertente) coincidenza. Sei mai stato in questa piazza?