Grande Fratello Vip, panico per Signorini: concorrenti minacciano l’abbandono

Al Grande Fratello Vip 7 potrebbero esserci i primi abbandono da parte dei concorrenti. Scatta il panico per Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello Vip 7 ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani da meno di una settimana, ma Alfonso Signorini è già costretto a correre ai ripari. Il motivo?

Non uno, ma ben due vipponi hanno minacciato di abbandonare il programma. Se pensate a qualche scenata come a quelle fatte l’anno scorso da Alex Belli, beh vi sbagliate di grosso. L’annuncio non è stato fatto in maniera plateale, ma mentre i due concorrenti si confrontavano l’uno con l’altra in questo non riescono a viversi a pieno quest’esperienza pensando a che cosa li attende al di fuori del programma, nella vita vera.

Due concorrenti vogliono abbandonare il Grande Fratello Vip a meno di una settimana dal loro ingresso nella casa più spiata d’Italia

Anticipazioni Grande Fratello Vip: due concorrenti minacciano di uscire

Ben due concorrenti hanno espresso il desiderio di voler abbandonare la casa del GF Vip a pochi giorni dal loro ingresso, rivelando che purtroppo non riescono a viversi a pieno questa nuova esperienza. La prima è stata Sara Manfuso, seguita a ruota da Luca Salatino, che ignora le accuse della fidanzata Soraia alla sua compagna di viaggio.

La prima ha ammesso che purtroppo da quando è entrata avverte una sensazione di ansia e per questo motivo è intenzionata a voler porre fine a quest’esperienza, mentre il secondo non riesce a stare senza la sua fidanzata aggiungendo che purtroppo le condizioni di salute di sua madre non sono delle migliori e restando isolato da tutto e tutti viene sempre amplificato ancora di più questa sensazione di disagio.

“In questo momento ho una mancanza, non vedo la mia ragazza da dieci giorni sto male“ ha ammesso l’ex tronista di Uomini e Donne parlando a tu per tu con la sua compagna di viaggio. “Ho anche mia madre che non sta bene, qua è tutto amplificato” ha poi concluso, rivelando questo inedito retroscena che non aveva ancora raccontato prima dell’inizio di quest’avventura anche se i suoi fedeli sostenitori sperano che possa cambiare presto idea.