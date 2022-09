Test vasca da bagno, riesci a svuotarla nel minor tempo possibile?

Sei stanco in questo fine settimana? Forse avresti bisogno di un bagno rilassante e di un nostro test: risolvi l’enigma della vasca da bagno!

Bentornato con il consueto appuntamento dei rompicapo di Instanews, oggi dovrai affrontare il test della vasca da bagno! Te lo proponiamo almeno per restare in tema con un weekend che ti auguriamo sia il più rilassante possibile. Cosa bisogna fare? Analizza con cura la consegna che ti stiamo per riportare, da lì dovrai mettere in pratica le tue capacità di problem solving, e trovare la soluzione adatta.

Come già consigliato, l’astuzia non dovrà mancare e con essa anche la capacità di ragionamento. Se la prima è innata, la seconda è il frutto di esperienza ed allenamento, e se sei un nostro fedele lettore, non avrai alcun problema.

Cos’è necessario fare? Bisogna svuotare la vasca da bagno nel minor tempo possibile. Nella stanza, oltre alla suddetta vasca, ci sono anche: un cucchiaino, una tazza da tè ed un secchio. Qual è l’azione da compiere per eliminare l’acqua?

Affronta il test analizzando appieno la situazione, soprattutto non perdere la concentrazione, perché la risposta esatta non è così scontata, anzi tutto il contrario.

Soluzione del test della vasca da bagno, ecco come fare

Se ti piacciono queste sfide di logica, perché non provi il test delle palline bianca e nera? Anche questo è un rompicapo che permette di metterti in gioco al 100%. Ogni test ha le sue difficoltà e tranelli, quello del giorno ti ha messo in crisi? Ebbene, la risposta esatta non è solo sconvolgente, ma mette davvero in evidenza le tue doti!

Ecco che persino per svuotare una vasca da bagno ci possono essere delle difficoltà! E noi che ci abbiamo fatto? Un test da risolvere! In questa avvincente avventura in cui avresti dovuto sfruttare la logica, l’azione da svolgere è una sola.

Nonostante tu abbia a tuo favore la presenza di tre oggetti, appunto un cucchiaio, un secchio ed una tazza, ce ne sono degli altri nella suddetta stanza, appunto il bagno. Non preoccuparti, non dovrai usare il bidet o smontare sanitari, ma dovrai alzare solo un oggetto.

La risposta esatta è la seguente: per svuotare la tasca nel minor tempo possibile basta alzare il tappo nel fondo della vasca che blocca il passaggio dell’acqua!

Allora, ci sei arrivato da solo oppure ti sei fatto fregare? La soluzione a volte sta proprio nelle piccole cose, semplici, ma mai scontate.