Dopo lo sfogo di Ginevra al GF Vip 7, arriva la decisione estrema di Elettra Lamborghini

Il Grande Fratello Vip 7 è appena iniziato e già partono i primi scontri. Tra i vari protagonisti troviamo anche Ginevra Lamborghini che da ben 3 anni non parla e non ha contatti con sua sorella e cantante Elettra.

Le due non hanno più un rapporto, tanto che la sorella minore delle Lamborghini non ha invitato Ginevra al suo matrimonio con il deejay Afrojack.

Alfonso Signorini approfitta del momento e domanda proprio alla maggiore cosa è accaduto. La gieffina non sa per quale motivo Elettra si sia allontanata da lei e soffre molto per tutto ciò.

Ecco che la Twerking Queen prende una decisione estrema. Scopriamo insieme cosa sta accadendo

Elettra Lamborghini è una cantante molto nota. Simpatica, acqua e sapone e solare, nessuno si sarebbe aspettato mai niente di simile.

Ginevra e sua sorella non si parlano da tre anni, ma non si sa per quale motivo. La gieffina ha raccontato qualcosa all’interno della Casa, ma non si sa dare una spiegazione in merito alla decisione di Elettra di prendere delle distanze, mentre la Twerking Queen è un fiume in piena.

Sono tre anni che le due non si vedono e non hanno un minimo di rapporto. Anche il Natale, evento da passare in famiglia, porta ad una divisione.

Già nella puntata di giovedì sera, Elettra Lamborghini si è esposta in merito a questa situazione. Manda un comunicato attraverso il suo avvocato al GF Vip in cui diffida il programma. Ginevra, quindi, non può più rivelare niente.

Alfonso cerca comunque di capirci qualcosa, ma con pochi risultati. Non si sa perché si siano allontanati anche se si pensa che sia a causa del mestiere di Ginevra. Anche lei lavora nel mondo della musica e potrebbe essere nata una competizione tra le due.

L’unica cosa certa è che la gieffina ha voglia di recuperare il loro rapporto.

Durante la diretta del reality show, Elettra prende una decisione estrema e la mostra sul suo profilo Instagram.

La Twerking Queen si trova in un resort sul Lago di Como. La ragazza ha deciso di prendersi del tempo per sé in un luogo neutro e lontano da occhi indiscreti.

Sorseggiando la tisana in accappatoio, Elettra ha una sola speranza: “Sono super curiosa di vedere i risultati alla fine del percorso“.

Tutto questo non è un caso, mentre spunta la dichiarazione bomba. A quanto pare, nel resort, ci sono anche delle zone Phone Free nel ristorante, spa, sauna e piscina interna.

La Lamborghini sta cercando di fuggire dal caos mediatico con un po’ di relax?

Elettra è da sempre molto discreta sulla sua vita. Nonostante sia la regina del twerk, la Lamborghini è molto riservata e vuole mantenere la sua privacy. E’ per questo che arriva la diffida per Ginevra e spunta la sua decisione estrema. Chissà, magari un giorno avranno un faccia a faccia all’interno della Casa del GF Vip7