Gemma Galgani cambia tutto: spunta la promessa fatta a Maria De Filippi

Spunta la promessa con Maria De Filippi: Gemma Galgani cambia tutto

Gemma Galgani è la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. La dama torinese si trova nel dating show da ben 10 edizioni ed è ancora alla ricerca del suo amore. Uscita solo una volta in compagnia di Giorgio Manetti, noto anche come Il Gabbiano, dopo un breve periodo di frequentazione, la dama torna nello show.

Nonostante sia uscita con molti cavalieri, Gemma non ha ancora trovato la metà della sua mela. Ha comunque voglia di mettersi in gioco ed è molto determinata.

Uomini e Donne è riiniziato dopo la pausa estiva e la Galgani ha deciso di cambiare tutto. Spunta la promessa fatta a Maria De Filippi, ma vediamo insieme di cosa si tratta

Spunta la promessa fatta a Maria De Filippi: Gemma Galgani cambia tutto

Uomini e Donne è ripartito con il botto. Tra le varie dame rincontriamo nuovamente la grande Gemma Galgani. Con il suo modo di fare da sognatrice un po’ ingenua, la donna ha comunque voglia di trovare l’amore.

Gemma è una eterna bambina: crede ancora nel principe azzurro che la verrà a prendere e la porterà via dallo studio di Cinecittà, mentre succede di tutto dietro le quinte.

Oltre alla ricerca dell’amore, la Galgani è diventata proprio un volto protagonista del dating show. Quanti scontri abbiamo visto tra la dama torinese e Tina Cipollari… le due non trovano proprio un punto in comune.

Per questa edizione, però, Gemma ha fatto una promessa alla conduttrice del programma, la grande Maria De Filippi.

La dama svela la notizia durante una intervista per il settimanale Nuovo. “Stavolta supererò qualsiasi ostacolo per incontrare l’uomo giusto” confessa entusiasta la dama torinese e conclude: “Lo prometto a Maria. Non vedo l’ora di innamorarmi davvero“.

Gemma spera proprio che questo sia l’anno giusto, mentre l’ex tronista viene smascherato. Non ha più voglia di cercare in continuazione, ma vuole finalmente trovare un uomo che la supporti e sopporti.

Ecco svelata la grande promessa fatta a Maria De Filippi. Gemma Galgani vorrebbe finalmente uscire da Uomini e Donne mano nella mano con il suo futuro compagno. Secondo voi ce la farà o dovremmo aspettare la prossima edizione? Non ci resta che continuare a seguire il dating show