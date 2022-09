Nina Moric e l’incontenibile dolore: forte preoccupazione per il suo futuro!

Nina Moric torna a far parlare di sé e questa volta la situazione è più complicata del previsto. La modella confessa tutto e mette in chiaro uno scenario drastico.

La modella croata Nina Moric è stata una delle top model più amate nel corso degli anni Novanta e Duemila, ma anche una delle maggiori protagoniste nel mondo del gossip. La relazione con il Re dei paparazzi Fabrizio Corona ha molto influenzato la sua vita, sia per la complicata situazione vissuta da quest’ultimo, che per la custodia di Carlos Maria, il figlio che hanno avuto durante la loro relazione. Così, dopo anni di scontri ed incontri, l’ultimo gesto l’ha portata ad un malessere preoccupante.

Nina Moric è un personaggio controverso, da alcuni amata da altri non supportata per le scelte di vita, quello che è certo è che si tratta di una donna con vissuto importante. La vita per lei non è mai stata facile, e al di là della bellezza, ci sono problemi che il bell’aspetto non può risolvere.

Confessa di avere gravi problemi di salute per i quali sta aspettando i risultati degli esami. Ad aggravare la situazione fisica ci sono questioni psicologiche: sarà un dolore psicosomatico provocato da un altro dolore che sta vivendo al momento?

Di seguito, vi esponiamo il quadro completo della situazione.

Nina Moric parla a cuore aperto del suo dolore

La modella è stata un’icona indiscussa in quegli anni, soprattutto per gli appassionati di moda. E’ stata anche la musa di un cantante internazionale, insomma prima di soffrire a causa degli eventi più dolorosi della sua vita, era una donna in carriera. Così, spieghiamo di cosa soffre e cosa potrebbe aver contribuito ad aggravare tutto. Nina Moric parla del suo dolore più grande.

Il malessere di cui soffre ha a che fare con lo stomaco, infatti condivide con i fan il referto della gastroscopia. Nel frattempo che aspetta i risultati dell’esame istologico, racconta a tutti quello che le è accaduto e come se la sta passando.

Afferma di avere “malessere insostenibile” nonostante lei sia una persona che non ha molte difficoltà nel sopportare il dolore fisico. Dice ai fan “Il dolore fisico mi sta consumando […] voglio solo spegnere questo dolore atroce”

I problemi digestivi non sono uno scherzo specialmente se trascurati negli anni.

A volte, sono anche una conseguenza di tristezza e altre questioni legate alla sofferenza, e lei sta soffrendo molto la lontananza di Carlos. Il figlio ha deciso di stare al fianco del padre, Fabrizio Corona, prendendo le distanze dalla madre, tanto che non l’ha invitata al compleanno.

Nonostante ciò, il cuore di una mamma è grande, e lei non ha perso l’occasione di augurargli il meglio con degli “auguri online” sul suo profilo Instagram ufficiale, dedicandogli parole dolci e d’affetto.