La verità del migliore amico: i dettagli intimi di Francesco Totti e Ilary Blasi

Già milioni di italiani si stanno “infiltrando” nella vita privata di Francesco Totti e Ilary Blasi dopo l’annuncio della loro separazione.

Poi si è aggiunto anche l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, con dei dettagli sui presunti tradimenti e adesso spunta anche il migliore amico dell’ex calciatore.

La coppia vip è al centro del gossip da mesi e, al contrario di Ilary che preferisce rimanere in silenzio, Francesco si espone in una intervista per Il Corriere della Sera.

L’ex capitano della Roma ha rivelato che è proprio la conduttrice ad aver tradito per prima nella loro storia d’amore. Inoltre, confessa che la sua quasi ex moglie gli ha rubato dei Rolex.

Come se tutto questo non bastasse, ecco che Alex Nuccetelli aggiunge dei dettagli intimi sulla coppia vip. Scopriamo insieme cosa ha rivelato

La verità del migliore amico: i dettagli intimi su Francesco Totti e Ilary Blasi

Il pr Alex Nuccetelli, migliore amico di Francesco Totti, si espone in merito alla separazione del calciatore con la sua compagna da 20 anni, Ilary Blasi.

Il ragazzo aveva già fatto uscire qualche notizia sulla coppia vip. Infatti, Alex mise in rete un audio vocale del suo migliore amico in cui rivelava alcuni dettagli sulla loro relazione, mentre spunta il colpo basso di Ilary.

Adesso, Nuccetelli torna a parlare nel programma radiofonico Turchesando. Il primo argomento affrontato riguarda la relazione tra Francesco Totti e la sua nuova fiamma Noemi Bocchi.

I due hanno deciso di non uscire allo scoperto fino a quando la separazione dell’ex calciatore con Ilary non sarà ufficiale.

Il pr aggiunge che la nuova coppia sta andando alla grande: “Stanno molto bene entrambi. Lei non ha cavalcato l’onda mediatica, si è comportata bene. Sono in sintonia e molto coesi“.

E’ ovvio che Alex stia dalla parte del suo migliore amico e durante l’intervista ha lasciato intendere che la conduttrice abbia un vero e proprio piano strategico per quanto riguarda il da farsi in questo momento. Secondo il pr, per Ilary i sentimenti nei confronti di suo marito sono finiti da tempo.

“Di amore, qui, non se ne parla più ormai da parecchio, secondo me” confessa Alex.

Per quanto riguarda la sfera intima della coppia, l’uomo parla di quello che sa.

“Francesco è molto focoso e caliente e una volta, parecchi anni fa, mi fece questa battuta: ‘Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa‘ ” racconta Nuccetelli.

Da quello che si ricorda, questi erano ancora i primi mesi della loro relazione e il ragazzo aggiunge: “Non so come hanno proseguito per altri venti anni“.

L’intervistatore molto curioso vuole sapere di più sui tradimenti della coppia vip, mentre spunta l’avvocato di Corona. Il migliore amico di Totti rivela che nessuno dei due si è comportato nei migliori dei modi. Francesco e la Blasi avevano un tacito accordo e hanno avuto varie frequentazioni durante la loro storia. La conduttrice si è vista per anni con un uno “dei piani alti della Mediaset“.

Sinceramente io non so più a cosa credere. Alex Nuccetelli racconta la verità, in teoria, di Francesco Totti e Ilary Blasi. I dettagli intimi escono allo scoperto e provocano altro caos mediatico