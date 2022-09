Al GF Vip 7 vengono fuori eventi del passato i cui echi si sentono ancora forte! Il retroscena sul loro conto è sconvolgente, ecco tutto quello che è successo.

Litigare al GF Vip 7 è la normalità, ma alcune questioni dal passato ritornano al presente e possono ancora stravolgere le dinamiche in gioco. Ogni vippone ha la sua storia unica, ma alcuni “tempi orsono” ne hanno combinate di cotte e di crude. La notizia del giorno risale a tanti anni fa, nonostante ciò pochi ne sono a conoscenza. Così, vi riveliamo tutto quello che è accaduto, niente è tranquillo nel reality più controverso.

Appunto, trattandosi del reality più controverso, non sempre quello che “sembra” in realtà è, perché alcuni vipponi non la raccontano proprio giusta. C’è chi alla prima impressione sembra per com’è, ma ci sono altri protagonisti di cui invece si sa poco.

Il fatto è che per alcuni quanto accaduto non è poi così una sorpresa. Mentre per molti la situazione è davvero pronta per scoppiare. Se hanno perso il controllo quando tutto era più tranquillo, figuriamoci adesso che c’è un litigio al giorno per qualsiasi cosa!

Il triangolo inedito del GF Vip 7: è sconvolgente!

Appunto, non sono gli unici litigi al Grande Fratello Vip, la stessa opinionista fa ferro e fuoco con una collega in prima serata, infatti i suoi gesti hanno sbalordito tutti. Così, visti gli animi così accesi, qualcuno si permette di raccontare un evento del passato che alla fine non è poi così “passato”, anzi spiegherebbe molte cose.

Ebbene sì, il triangolo insospettabile è composto da tre volti iconici: Giovanni Ciacci, Valeria Marini e Pamela Prati, ne vedremo delle belle!

Il trio ha avuto a che fare in più occasioni, ma c’è stato un tempo, nel lontano passato, in cui Ciacci era un semplice assistente alle prime armi, e al fianco della Valeriona Nazionale.

Queste insieme alla Prati, sono state delle protagoniste indiscusse de Il Bagaglino, e proprio per questo capitava che avessero spesso a che fare tra di loro. Infatti, secondo quanto raccontato dall’uomo tra le due, durante il compleanno di Leo Gullotta, erano gli anni Novanta, Pamela si sia letteralmente scagliata contro la sua musa!

Appena il festeggiato e la Marini si salutano, in quella discoteca accade l’impensabile. Si osservano, e l’istante dopo, la Prati si scontra contro Valeria, e i loro corpi sono avvinghiati in uno scontro a fuoco. Quando gli altri invitati le separano, e la stessa showgirl che dice al suo fidato assistente: “Giovanni, hai visto cosa mi ha fatto quella?”

Da non crederci, sarà da allora che non si stanno molto simpatici? Visto quanto accaduto, molti si chiedono come vivono il loro rapporto all’interno della casa i due conoscenti? Con piena indifferenza, ancora non ci sono stati scontri.