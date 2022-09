Uomini e Donne, l’ex tronista distrutto: scoperto il tradimento che fa più male

L’ex tronista di Uomini e Donne è distrutto dopo aver scoperto il tradimento che fa più male da parte di quello che credeva essere l’amore della sua vita.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha scoperto il tradimento che fa più male, in quanto è venuto a conoscenza che le cose non stavano come credeva in quanto la sua relazione purtroppo si stava spingendo sempre di più verso la fine piuttosto che continuare con il sentimento che li ha tenuti legati durante il corso di questi anni.

Ovviamente stiamo parlando di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. I due hanno annunciato la fine della loro relazione, dalla quale sono nati anche dei bambini, e l’esperta di gossip Deiniara Marzano ha rivelato durante il corso della sua recente apparizione alla trasmissione radio Non succederà più ha rivelato un inedito retroscena di cui nessuno era a conoscenza in quanto l’ex tronista avrebbe scoperto che nella vita di lei c’era un’altra persona attraverso i membri della loro famiglia.

Eugenio e Francesca di Uomini e Donne si sono lasciati: il retroscena di Deianira

Eugenio e Francesca hanno formato una delle coppie più bella di Uomini e Donne, dove dietro le quinte è accaduto l’impensabile, ma purtroppo il loro amore sembrerebbe essere giunto al capolinea e a rivelare maggiori dettagli è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano.

“Il problema non è che una si innamora di un altro, può succedere” ha esordito l’influencer durante il corso dell’ospitata che l’ha vista protagonista. “Sono le modalità che non vanno bene” ha subito aggiunto, senza lasciare spazio all’immagine. “Lui l’ha saputo dalla famiglia di lei che gli avrebbe detto ‘Guarda che lei non è stata al mare con noi in questi tre giorni“ ha poi dichiarato senza troppi giri di parole.

“Quindi se non è stata con loro con chi è stata? Mi pare che lei tra le riga l’ha detto che l’amore finisce“ ha poi proseguito, rivelando che la storia tra i due è ufficialmente arrivata al capolinea. “Che è stata in albergo con un altro penso che glielo abbia detto lei personalmente” ha poi concluso dicendo addio ad una delle coppie più amate dello show.