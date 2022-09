Grande Fratello Vip, concorrente scatena il panico: superato ogni limite

Un concorrente del Grande Fratello Vip ha scatenato il panico tra il pubblico della rete che ritiene si sia superato ogni limite.

Il Grande Fratello Vip stasera tornerà sul piccolo schermo degli italiani per vedere come proseguono le avventure dei concorrenti di Alfonso Signorini che si trovano ad una settimana esatta dall’inizio di quest’avventura. Nonostante il tutto sia iniziato da pochissimo, però, le dinamiche non sembrano affatto mancare tant’è che uno tra i concorrenti ha particolarmente indignato il pubblico della rete. Di chi stiamo parlando?

Ovviamente di Elenoire Ferruzzi e no questa volta volta non c’entra nulla il suo rapporto con Luca Salatino, con cui probabilmente questa sera ci sarà un confronto, ma uno scivolone che lei ha avuto con un’altra concorrente. Scivolone che ha indignato il pubblico del Grande Fratello Vip che non sta particolarmente apprezzato l’atteggiamento assunto dall’artista.

Elenoire Ferruzzi indigna il pubblico del Grande Fratello Vip: il video non lascia dubbi

Elenoire Ferruzzi al GF Vip, dove dovrà affrontare la resa dei conti, ha pronunciato una frase su Ginevra Lamborghini che non è stata affatto apprezzata dagli utenti della rete che hanno subito condannato il gesto avvenuto poco prima della diretta di questa sera con Alfonso Signorini su canale 5.

Ginevra stava cantando Elenoire: “Mo l’affogo dentro la vasca” Qua si sta superando il limite, veramente.#gfvip pic.twitter.com/fgBHeh5vJp — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) September 25, 2022

La sorella di Elettra stava cantando a squarcia gola, ma la sua performance non è stata apprezzata dalla Ferruzzi che si è subito lamentata mentre parlava con le sue compagne di viaggio. Tant’è che ha pronunciato delle frasi che hanno scatenato il pubblico: “L’affogo in piscina“ ha pronunciato Elenoire, stufa probabilmente si sentire la sua compagna di viaggio cantare e per questo ha fatto questo simile commento che non è stato ben visto dagli utenti della rete che ha subito lanciato la protesta online chiedendo che vengano presi provvedimenti nei suoi confronti.

Molto probabilmente però la loro richiesta non sarà accolta, considerando che dallo scorso anno vengono punite le intenzione e non le parole e di certo la Ferruzzi non stava progettando di ferire Ginevra Lamborghini. Nonostante ciò gli utenti della rete sperino che le rivolga almeno le sue più sincere scuse per quanto accaduto a sua insaputa poco prima della diretta su canale 5.