Totti, compleanno senza Ilary ma con auguri speciali: “Unico uomo della mia vita”

Francesco Totti compie gli anni e festeggia il primo compleanno post separazione da Ilary Blasi. Per lui arrivano gli auguri speciali.

Francesco Totti compie oggi, martedì 27 settembre, 46 anni. Per l’ex capitano della Roma, questo compleanno, ha un sapore diverso dagli ultimi venti. Si tratta, infatti, del primo compleanno senza Ilary Blasi da cui si è separato ufficialmente lo scorso luglio. Dopo aver trascorso insieme gli ultimi vent’anni di vita, Totti e Ilary hanno ormai intrapreso due strade diverse.

Lei sembra concentrata su se stessa e i propri figli mentre Francesco ha confermato di aver voltato pagina cominciando ufficialmente una storia con Noemi Bocchi. Quello di oggi, dunque, è un compleanno decisamente diverso e, per l’occasione, non solo è tornato sui social, ma ha condiviso anche gli auguri speciali che ha ricevuto.

Compleanno Francesco Totti: gli auguri social lasciano tutti senza parole

Nessun messaggio di auguri da parte di Ilary Blasi che ha voltato pagina preferendo concentrarsi su se stessa, i figli e il proprio lavoro. Nessun messaggio di auguri, almeno pubblico, da parte di Noemi Bocchi che, anche dopo la conferma della storia da parte dello stesso Totti, preferisce mantenere un basso profilo tenendosi lontana dai social e dal mondo dello show business.

Per l’ex capitano della Roma, però, sono comunque arrivati dei messaggi di auguri davvero importanti. Ad augurargli il meglio e ad esprimergli tutto l’amore che provano per lui sono stati i figli Christian e Chanel. Se Isabel è ancora troppo piccola per avere un profilo Instagram, così non è per Christian e Chanel che, tra le storie dei rispettivi profili, hanno dedicato parole importanti al padre. Lo stesso Totti, poi, ha ripubblicato i messaggi dei figli tra le storie del proprio profilo Instagram dove non pubblicava contenuti da tempo.

“Auguri Vita, ti amo da morire”, ha scritto il primogenito Christian. “Auguri all’unico uomo della mia vita. Ti amo tantissimo”, le parole della figlia Chanel. L’ex capitano della Roma ha un legame speciale e profondo con i figli che sono legati allo stesso modo a mamma Ilary.

Sia la Blasi che l’ex calciatori starebbero così provando a non farsi la guerra mettendo al primo posto la serenità di Christian, Chanel e Isabel che rappresentano la loro priorità.