Scelta clamorosa al GF Vip 7: il dettaglio è sotto gli occhi di tutti

Certi dettagli non passano inosservati, e quello del giorno è davvero clamoroso: al GF Vip 7 tutto è possibile, anche questa scelta!

I gieffini della corrente edizione, il GF Vip 7, sono diversissimi tra loro, e le storie vissute sono ricche di retroscena inediti per i fan. Oggi sveleremo quel dettaglio che è da sempre fonte di interrogativi, niente sarà più lasciato al caso: abbiamo una risposta con la conseguente spiegazioni.

Il GF Vip 7 è partito con il massimo della potenzia, sia per i vip in gara che per le storie raccontate da questi ultimi. Al momento, è una fase stiamo vivendo una fase particolare del reality, perché più che dinamiche, fioccano le caratteristiche dei gieffini in gara.

Molti fan si domandano del perché siano diventati quello che sono, e con la notizia del giorno, sveliamo una curiosità che tutti vorrebbero sapere.

GF Vip 7, salta fuori il dettaglio inedito, è clamoroso!

Le chiacchiere sul reality sono tante, tra le ultime news non possiamo non far riferimento allo scenario triste raccontato dal gieffino più seguito di tutti, nessuno avrebbe mai pensato ad un passato così complesso. Così, tra notizie dai toni più profondi, conosciamo anche quelle in cui si fa qualche risata e non si perde l’occasione di scherzarci su.

D’altronde, il GF Vip 7 è anche questo, e Giovanni Ciacci è tra le stelle di punta di quest’anno! Si tratta di un personaggio forte sia per la sua inimitabile personalità, che per quanto riguarda la storia che porta con sé.

Ancora non si è parlato molto della vicenda, ma la sieropositività è un tema delicato, e lui saprà farne luce in maniera adeguata. Così, dietro queste notizie di spessore, il gieffino si è lasciato andare a qualche chicca leggera, anche per dare una boccata d’aria fresca nella casa.

Il reality è iniziato da poco e già abbondano i litigi. Racconta del perché colora di blu la barba, e come ha fatto questa scelta. C’entra un suo amatissimo collega, un ex gieffino e cantautore che è il simbolo del GF Vip, Cristiano Malgioglio!

Appunto, la barba del Signor Ciacci è in realtà bianca, il blu è dato dal pigmento. L’occasione che ha determinato la scelta è stata più che fortuita. Tutto è accaduto durante una Prima della Scala, e il programma in cui lavorava si è trovato privo di budget nell’acquistare un nuovo completo.

Così, ne ha riutilizzato uno vecchio, ma doveva avere un tocco in più, allora ha azzardato il gesto! Poco dopo il caso volle di fargli incontrare la Queen Malgy che alla vista dell’amico afferma: “Amore questo è perfetto, lascialo così!”

Da allora, non l’ha più cambiato, è rimasto così e ne va fiero è un suo tratto distintivo!