Anna Falchi e il dramma con il famosissimo conduttore: ‘Lo beccai a letto con…’

Anna Falchi ha vissuto un vero e proprio dramma con il famosissimo conduttore di chi si era innamorata, beccandolo a letto con un’altra durante il giorno del suo compleanno.

Anna Falchi è una delle conduttrici e attrici più apprezzate dal pubblico del piccolo schermo che per anni ha fatto sognare non solo con la sua fisicità ma anche con la sua incredibile professionalità. Di recente è ritornata nelle vesti di conduttrice e si è riaccesa di nuovo una certa curiosità nei suoi confronti.

In particolar modo da quando ha annunciato l’addio al suo storico fidanzato e la nascita di un nuovo amore, ma non tutti forse sanno che diversi anni fa è stata legata ad un uno dei conduttori più famosi della tv ma che purtroppo le cose non sono finite come sperata in quanto lo ha beccato a letto con un’altra.

La favole tra Anna Falchi e Fiorello non è finita nel migliore dei modi e lei diverso tempo fa ha raccontato come sono realmente andate le cose tra loro due.

Anna Falchi tradita da Fiorello: la delusione più grande della conduttrice torna a galla

Anna Falchi, che di recente ha presentato il suo nuovo compagno dopo l’addio allo storico fidanzato di sempre, ha avuto un’intensa relazione con Fiorello ma purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto in quanto durante il giorno del compleanno di lui, lei ha pensato di fargli una sorpresa ma in realtà chi è rimasta di stucco è stata lei!

All’epoca stava girando un film e chiese al regista di potersi prendere un giorno di pausa dal set perché era il compleanno dell’attore. Il regista acconsentì e lei partì per Milano, aveva pure le chiavi di casa. Peccato che una volta aperta la porta non ha trovato lo scenario che si immaginava: “L’ho beccato a letto con un’altra” ha confidato di lei, rivelando che il conduttore è stato l’uomo che di più ha amato ma che al tempo stesso più l’ha fatta soffrire perché non immaginava lontanamente che poteva esserci qualcun’altra oltre a lei nella sua vita.

Il tradimento di Fiorello ha segnato per sempre Anna Falchi che nonostante tutto conserva un bel ricordo della loro relazione.