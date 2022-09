Harry e Meghan: quando torneranno nel Regno Unito?

I Duchi di Sussex, Harry e Meghan, hanno lasciato da alcuni giorni l’Inghilterra per recarsi negli Stati Uniti: quando torneranno nel Regno Unito?

Nonostante alcune voci discordanti, Harry e Meghan hanno regolarmente partecipato al funerale della Regina Elisabetta. I due hanno presenziato a tutte le cerimonie previste, tranne quelle riservate ai soli membri attivi della Royal Family. In un primo momento sembrava che l’ex attrice statunitense non dovesse raggiungere suo marito, poi c’è stato un cambiamento di programma.

È probabile che Meghan sia andata a Londra dopo il primo colloquio tra suo marito e William. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, la presenza dell’ex stella di Hollywood sarebbe stata tollerata senza alcun problema. I Duchi di Sussex hanno preso un volo per gli Stati Uniti d’America il 20 settembre, il giorno la cerimonia funebre. Quando torneranno a Londra?

Harry e Meghan di nuovo a Londra a breve?

Harry e Meghan si trovavano già in Europa quando è morta la Regina Elisabetta. I due stavano partecipando ad alcuni eventi di beneficenza a Manchester, ecco perché Harry è riuscito a recarsi in Scozia in poche ore. Secondo quanto riportato dai media inglesi, il Duca di Sussex non sarebbe riuscito a dare un ultimo saluto a sua nonna. La coppia ha poi regolarmente partecipato ai funerali, nonostante qualche inevitabile polemica.

Dopo aver visto Harry camminare accanto a suo fratello il giorno dopo la morte della loro nonna, il popolo inglese spera in un clamoroso ritorno del secondogenito di Carlo e Diana in Inghilterra. Sarà così? Al momento ci sono solo molte indiscrezioni, secondo le quali i due fratelli non avrebbero ancora risolto tutti i loro problemi. Per il momento, dunque, non è ancora stato programmato un altro viaggio a Londra.

I Sussex non torneranno in Inghilterra, almeno non nell’immediato. Per il momento non sono previsti altri viaggi ed Harry non tornerà a casa a trovare i suoi familiari. Questo non significa che in futuro non possa cambiare qualcosa ma è molto probabile che, finché non risolverà i suoi problemi con William, sarà molto difficile rivederlo nel Regno Unito in maniera assidua.