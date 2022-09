I tre segni zodiacali che non si comportano bene al primo appuntamento

Questi tre segni zodiacali sono terribili durante il primo appuntamento. Ne combinano di tutti i colori, ognuno per un motivo diverso

Hai mai vissuto un primo appuntamento terribile? Inutile mentire, è un’esperienza che tutti hanno vissuto e forse c’è una spiegazione: la persona con la quale hai passato una serata indimenticabile (in negativo) molto probabilmente appartiene ad uno dei tre segni zodiacali presenti nella classifica di oggi. Si tratta di persone che hanno una capacità unica di rovinare un appuntamento romantico.

Il primo appuntamento è probabilmente il momento più importante perché può aprire le porte ad una relazione duratura nel tempo. Ma cosa succede se tutto va male? Impossibile rispondere a questa domanda, di sicuro puoi fare attenzione al segno zodiacale della persona con la quale hai scelto di uscire, se appartiene ad uno di questi tre segni, forse è meglio trovare una scusa e lasciar perdere.

I tre segni zodiacali che rovinano un primo appuntamento

Capricorno: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Capricorno. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è irrequieto, non sta mai fermo e può rovinare un appuntamento a causa del suo nervosismo. L’ansia può fare brutti scherzi ed il Capricorno non riesce a gestirsi dal punto di vista emotivo, spesso si esprime con termini che non avrebbe mai voluto dire e diventa molto goffo nei comportamenti.

Ariete: al secondo posto in classifica c’è il segno dell’Ariete. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco non riesce a restare tranquillo facilmente. L’Ariete abbassa i toni solo quando prova sentimenti importanti per un’altra persona e fatica a gestire il primo appuntamento. Questo segno rischia di rovinare la serata e spesso diventa noioso quando non sa cosa dire.

Sagittario: il primato va al segno del Sagittario ed è meritatissimo. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è dotato di una grandissima fantasia ma spesso non riesce a indirizzarla perfettamente. Il Sagittario rende al massimo quando ha accanto una persona che lo stimoli, se incontra una persona passiva diventa imprevedibile e rischia di rovinare tutto. Hai un appuntamento con un Sagittario? Adesso sai come comportarti.