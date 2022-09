Test degli scacchi, sai risolvere l’enigma con la logica?

Se ti piacciono gli scacchi questo test ti conquisterà! Risolvi l’enigma grazie all’utilizzo della logica, non dovrai far altro che concentrarti.

Non ti stiamo chiedendo di giocare a scacchi, ma di certo questo test ha a che fare con il suddetto gioco, e ti metterà in difficoltà. Cosa succede? Innanzitutto, è bene che tu sappia che ogni sfida che farai sarà fondamentale per la tua crescita, e per diventare un bravo solutore. Allora, che aspetti? Che il gioco abbia inizio!

Nel team della scuola Adrian e Sebastian sono i più bravi a giocare con gli scacchi. Furbi e talentuosi, non perdono una sola partita! Infatti, è proprio attorno alle loro imperdibili e avvincenti avventure con gli scacchi che si esaurisce il rompicapo.

La consegna del test da risolvere implica proprio che entrambi hanno giocato ben cinque partite e ne hanno vinte tre. Com’è possibile?

Dovrai spiegare come hanno fatto, la soluzione la trovi alla fine dell’articolo.

Soluzione del test degli scacchi, è facilissimo!

Nel nostro sito incontrerai tantissimi test divertenti, perché non provi l’ultimo rompicapo di logica che abbiamo preparato per i solutori più abili? Insomma, ogni sfida è da non perdere, soprattutto mettiti in gioco con tutte le tue capacità, puoi davvero imparare dalle nostre sfide online. Per l’enigma del giorno, ti diamo subito la soluzione che tanto aspetti.

Ebbene sì, anche se sembra impossibile, ma c’è una soluzione più che logica, potremmo dire addirittura che sia fin troppo evidente! Confermiamo che non ci sono stati né errori di battitura, né tantomeno di inserimento delle informazioni.

Entrambi i giovani in gioco, Adrian e Sebastian hanno vinto tre sfide, nonostante ne abbiano giocate cinque. Sai come hanno fatto? No, non stiamo dividendo il numero cinque azzardando alle terza partita tra i due un possibile pareggio, nella più lontana delle ipotesi, assolutamente no!

Stiamo dicendo che hanno proprio vinto tre partite, e la ragione sta nel fatto che hanno giocato con persone diverse! Appunto, hanno giocato cinque partite a testa, e non l’uno contro l’altro come l’inganno ti avrebbe fatto credere.

Allora, ci sei arrivato? Esercitati il più possibile e avventurati nel prossimo test, ti stiamo già aspettando.