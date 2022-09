La rockstar si espone, la dichiarazione sotto gli occhi di tutti è clamorosa!

La rockstar non sta indietro, anzi fa letteralmente e figurativamente un volo in avanti con l’ultima dichiarazione. Si espone, e lo fa con tutto il suo stile!

Essere un personaggio famoso, e soprattutto una rockstar non è roba da poco, anche perché si tratta di chi decide imperterrito di dire la sua, anche se quanto dichiarato possa risultare contro l’intera società. Come un outsider non si ferma, avanza e impone la sua visione: la dichiarazione è sotto gli occhi del mondo intero!

Tutti sanno quanto ha dichiarato perché troppo famoso per restare in disparte. Ogni suo gesto è sotto osservazione, e questo non può essere altrimenti. Così, ben conscio di quanto vive quotidianamente, ha deciso di condividere con tutto sé stesso quanto crede.

Piacerà o meno, lui continuerà ad essere sé stesso senza filtri e censure!

La rockstar non si ferma, dichiarazione bomba!

Non è la prima volta che la rockstar di cui vi stiamo per parlare ha fatto una dichiarazione sconvolgente. In un episodio, il cantante si è mostrato in maniera inedita tanto che nessuno lo ha riconosciuto, comunicando con toni alternativi il suo stile di vita lontano da lusso e lustrini. Insomma, ha un cuore grande, a volte lo dimostra in maniera trasgressiva, ma oggi ci tiene particolarmente a dire la sua.

Stiamo parlando dei frontman dei Maneskin, Damiano David! Il cantante è un’icona di stile oltre che ad essere una ragazzo molto talentuoso. Oltre questa energia incontenibile da rockstar, c’è però un ragazzo di vent’anni dalle idee molto chiare.

Non ha apprezzato per niente la vittoria delle elezioni del Centro destra. Diciamo che Fratelli D’Italia né Giorgia Meloni erano tra le sue scelte, ma non ha potuto fare altrimenti. La maggioranza si è espressa, e anche se non abbraccia i suoi ideali, dovrà accettarla lo stesso. E’ così amareggiato che non lo nasconde, anzi condivide una Instagram stories dove afferma così: “Oggi è un giorno triste per il mio Paese.”

Il messaggio è stato condiviso il giorno in cui è stata annunciata la vittoria del centro destra. Tra le cose che non apprezza e non riesce ad accettare ci sono sia i programmi politici che le convinzioni di questa nuova squadra di governo.