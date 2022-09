“L’ho corteggiata perché…“: la scottante verità del grande amore di Gemma Galgani dopo anni

Impossibile parlare di Uomini e Donne senza nominare Gemma Galgani. La dama torinese si trova nel dating show da quasi dieci edizioni e, nonostante il tempo che passa, ha ancora tantissima voglia di innamorarsi.

Nel suo percorso ha conosciuto molti uomini che però non l’hanno conquistata a pieno. Dopo tante sofferenze, ecco che torna a parlare uno dei grandi amori di Gemma.

L’uomo ha delle scottanti verità da raccontare sulla dama e ve le presenteremo noi!

Vi ricordate di Nicola Vivarelli, noto anche come Sirius? E’ il ragazzo ventiseienne nonché marinaio che scese le scale di Uomini e Donne per conoscere Gemma Galgani.

Nicola è rimasto subito colpito dalla dama e per ben due anni ha provato a conquistare il suo cuore, non riuscendoci.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne, nonostante il tempo passato, continua a pensare a Gemma e durante un’intervista per Trends&Celebrities per RTL 102.5 parla del loro rapporto.

I conduttori vogliono sapere di più del percorso di Nicola all’interno di Uomini e Donne, mentre Gemma svela la promessa fatta a Maria De Filippi.

“Se mi riproponessero Uomini e Donne ci tornerei, sono stati due anni fantastici. Non serve il fisico per partecipare, serve solo un po’ di testa” commenta Sirius.

Il cavaliere parla anche della sua passata frequentazione con Gemma Galgani. Grazie a lei e al programma, Nicola ha acquisito un sacco di notorietà.

“Se l’ho corteggiata è perché a me lei piaceva molto dal punto di vista intellettuale” confessa il grande amore di Gemma e svela delle verità scottanti: “La continuo a sentire, per i compleanni, per le festività. Spesso l’amore platonico viene definito come un amore privo di una dimensione passionale, ma non è così”.

Nicola e la dama torinese continuano ad avere un ottimo rapporto, nonostante il ragazzo abbia un’altra persone nel suo cuore. Non è fidanzato, ma sta uscendo con una donna che le piace proprio.

“Mi sto sentendo con una persona che molto probabilmente conoscete anche voi, perché l’avete avuta come ospite” si confida Nicola in radio.

Di lei si sa solamente che non ha mai partecipato a Miss Italia ed è bionda. Lui ad agosto si sentiva ancora single anche se parlava con lei. Chissà, magari adesso è fidanzato, mentre un ex tronista scopre il doloroso tradimento.

Dopo anni dalla fine della storia con Gemma Galgani, il suo grande amore rivela delle verità scottanti. Nonostante non ci sia più dell’amore, il volersi bene e la stima reciproca rimane