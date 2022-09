Tale e Quale, prima della messa in onda spunta fuori la verità: Carlo punta tutto su di lei

Prima della messa in onda di Tale e Quale Show è spuntata fuori tutta la verità. Carlo Conti ha puntato tutto su di lei!

Tale e Quale Show è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani per un’edizione nuova di zecca dove i personaggi più amati del mondo dello spettacolo si sfidano a suon di imitazioni.

Nelle scorse ore c’è stata la presentazione di questa nuova annata e Carlo Conti ha presentato i pupilli che proveranno a scoprire nuovi lati dei loro talenti e tra questi sembra spiccare proprio un’ex gieffina su cui il conduttore sembra aver puntato ogni cosa considerato che il suo ingresso è stata una vera e propria scommessa nonostante fosse ormai risaputo che la natura l’avesse dotata di una bellissima voce.

Carlo Conti punta tutto su di lei a Tale e Quale Show!

Carlo Conti per la prossima edizione di Tale e Quale Show, dove ci sarà un clamoroso ritorno in casa Rai, ha deciso di puntare tutto sull’ex concorrente di Alfonso Signorini: Rosalinda Cannavò, reduce dall’Ares Gate.

Rosalina ha intenzione di fare sul serio durante il corso di quest’esperienza e vuole dare davvero il massimo nella speranza di poter impersonare artisti molto diversi dal suo mondo e dalla sua persona: “Spero mi diano un personaggio lontano da me come Elodie“ ha confidato l’attrice che è pronta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani dopo aver preso parte alla conduzione di Casa Chi.

“Ma non un uomo, anche se potrei provarci“ ha subito aggiunto, sbilanciandosi anche sul motivo che avrebbe spinto il conduttore a sceglierla per questa nuova edizione. “Forse Carlo mi ha scelto perché ha apprezzato il mio impegno“ ha poi concluso, rivelando di non vedere l’ora di poter fare il suo debutto per mostrare al pubblico del piccolo schermo degli italiani tutti i miglioramenti che ha fatto durante il corso di questi mesi.

