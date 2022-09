Diretti o manipolatori? Che tipo di influencer segui sui social media? Ogni personaggio ha un suo modo di fare, e la Regina tra loro si distingue al meglio.

Gli influencer sono i nuovi vip, si tratta di personaggi che grazie ai social media come Instagram e Tik Tok sono diventati famosissimi in pochissimo tempo. Oggi parleremo delle parole di una protagonista in particolare, quella che ha proprio la nomea di essere la Regina della categoria. Soprattutto perché racconta la sua paura più grande.

Iper-connessi nel mondo digitale ogni influencer sfrutta in maniera del tutto differente i mezzi di comunicazione istantanei. Nello specifico, come la Regina di cui vi stiamo per parlare, c’è chi utilizza i social per condividere messaggi importanti.

Quindi, non si tratta solo di cosmetici e trucchi di varia natura, oggi avremo a che fare con una dichiarazione chiarificante. L’influencer afferma cosa la spaventa più di qualsiasi cosa al mondo, e quanto afferma fa riflettere i suoi fan.

Parola alla Regina degli influencer, il web è ai suoi piedi

Sono diversi i volti famosissimi che sono sempre più seguiti sul web dai giovani, ma non solo da loro. C’è chi riesce a ricrearsi un seguito contraddistinto anche da gente più adulta. C’è anche chi causa scontri senza precedenti, l’ultima fida sui social ha diviso il web in due. Mentre per quanto riguarda la Regina degli influencer, lei è molto di più, magari è nata come content creator, ma i suoi sogni l’hanno portata lontano. Fonte di ispirazione, cerca di condividere messaggi di valore che non vanno fatti passare inosservati.

L’influencer di cui vi stiamo parlando è proprio Chiara Ferragni! L’imprenditrice digitale è famosa in tutto il mondo non solo perché ha praticamente inventato una nuova professione, ma perché è solita schierarsi su temi importanti per la società.

Sempre dalla parte di chi soffre, nonostante i suoi privilegi, appunto ha deciso di sfruttarli a favore delle persone che non vivono dei suoi agi e della libertà. Infatti, oltre alle foto degli outfit e di tutto ciò che concerne il web, ha dichiarato qual è la sua paura più grande.

Non teme leoni, orsi e chissà quali animali feroci, perché al loro posto mette altro. Qualcosa che forse molti non considerano, ma che è in realtà fondamentale per il futuro.

La paura della Ferragni è che anni di lotte per i diritti civili possano essere dimenticati, e con essi quelli delle donne che per anni hanno combattuto per essere libere di decidere sul proprio corpo!

Confessa queste parole in più contesti, dai semplici video diretti e senza censure, fino alle interviste sotto gli occhi di tutti.

Il tema dell’aborto è senza dubbio delicato, e lei si pone a favore perché ritiene che ogni donna sia libera di scegliere e di essere seguita nella scelta. Eliminare questo diritto significa fare un passo indietro nella storia, e le fa paura.