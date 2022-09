Chiara Ferragni e Fedez l’hanno sempre tenuto nascosto, ma solo oggi spunta fuori la verità

Chiara Ferragni e Fedez lo hanno sempre tenuto nascosto durante il corso di questi anni, ma adesso è saltata finalmente fuori la verità.

Chiara Ferragni e Fedez sono tra le coppie, se non la coppia, più amata dagli utenti della rete. La loro storia d’amore ha fatto e fa sognare tantissime persone che seguono quotidianamente le avventure della loro famiglia sui social. In molti però ignorano che cosa si cela dietro i loro smartphone, ma oggi fortunatamente chiarezza è stata fatta ed è possibile rivelare che succede davvero.

Da qualche tempo, infatti, in rete si pensava che le cose stessero diversamente invece non è così in quanto la differenza è davvero minima rispetto a quello che si poteva pensare in origine, spulciando qualche foto di qua e di la. Ora chiarezza è stata fatta ed è possibile sapere la verità su Chiara Ferragni e Fedez.

Fedez e Chiara Ferragni, ecco come stanno le cose: finalmente salta fuori la verità

Fedez e Chiara Ferragni, che è stata la protagonista di un clamoroso retroscena raccontato da Simona Ventura nelle scorse settimane, formano una delle coppie più belle di sempre ma in molti ironizzavano in merito all’altezza di lui pensando che fosse molto più basso di sua moglie (tra l’altro anche se fosse non ci sarebbe nulla di male), ma le cose non stanno propriamente in questo.

Finalmente chiarezza è stata fatta ed è possibile conoscere la precisa altezza di entrambi e possiamo garantirvi che la differenza è davvero minima. Basti pensare infatti che il rapper misura 174 cm in altezza, mentre sua moglie è alta 177 cm. Soltanto tre centimetri di differenza tra i due, anche se il popolo della rete si era convinto che ci fosse molto di più a separarli. Molto probabilmente si era convinto di ciò perchè spesso l’imprenditrice digitale indossa i tacchi che le permettono di essere ancora più alta e per questo motivo forse si era creata questa convinzione.

I Ferragnez sono molto più simili in altezza di quanto si possa in realtà credere ma anche se fosse stato l’esatto contrario restavano ugualmente una delle coppie più belle del panorama italiano.