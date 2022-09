Michelle Hunziker, arriva la bomba che non ti aspetti: non è finita

Michelle Hunziker si trova di nuovo al centro della cronaca rosa con una notizia bomba che cambia per sempre ogni cosa.

Michelle Hunziker è stata senza alcun dubbio una delle protagoniste indiscusse del mondo della cronaca rosa durante il corso della scorsa estate. Il tutto è iniziato con l’annuncio della separazione con Tomaso Trussardi e poi il breve flirt avuto con Giovanni Angiolini, noto al pubblico del piccolo schermo degli italiani per aver preso parte all’edizione nip del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi.

La conduttrice prima del suo ritorno in tv è stata parecchio presente nei media a causa della sua vita privata e questo non accenna a diminuire in quanto nelle scorse ore è stato lanciato un nuovo scoop che cambia ogni cosa e no, non ci riferiamo all’annuncio della gravidanza della sua primogenita Aurora Ramazzotti.

Per Michelle Hunziker non è finita e il gossip ha scatenato gli utenti della rete come mai prima di questo momento.

Non è finita: l’annuncio bomba su Michelle Hunziker cambia tutto

Michelle Hunziker, che sembrerebbe non aver rinunciato alle attenzioni di Eros Ramazzotti, è tornata di nuovo al centro dell’attenzione mediatica in quanto il giornalista Vittorio Feltri ha lanciato lo scoop che cambia ogni cosa perché per lei nulla sarebbe ancora finito e il ritorno di fiamma è come sempre dietro l’angolo!

“Tra loro due non è finita” ha annunciato il giornalista parlando delle nozze della conduttrice di Striscia La Notizia con l’imprenditore Tomaso Trussardi. “Il matrimonio è anche fatto di corna“ ha subito aggiunto, facendo intuire che a dividerli sia stato un tradimento, nonostante i diretti interessati non abbiano mai parlato del motivo che li ha spinti a dividere le loro strade. “Quando due persone si amano davvero la crisi si supera” ha poi concluso, lanciando la notizia su una delle coppie più amate dagli utenti della rete.

Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non è ancora finita? Il gossip sembra esserne convinto, ma non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi per saperne di più sul loro possibile ritorno di fiamma. Ritorno che segnerebbe il lieto fine considerato che la conduttrice sta per diventare nonna per la prima volta.