Eros Ramazzotti non si nasconde più e si lascia andare a gesti importanti per l’ex moglie Michelle Hunziker scatenando l’entusiasmo del web.

Non è un mistero che tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, il gelo che ha caratterizzato i primi anni post separazione sia un lontano ricordo. Il cantautore e la conduttrice, infatti, non solo si sono riavvicinati, ma hanno riscoperto un rapporto vero e sincero basato sull’affetto che non è mai venuto meno. L’amore che li ha uniti e che li ha portati a formare una famiglia con la nascita di Aurora si è trasformato in un bene ancora più profondo.

Tuttavia, i fan continuano a sognare un clamoroso ritorno di fiamma tra i due e gli ultimi gesti fatti da Eros alimentano le speranze dei fan più romantici.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: abbracci, sorrisi e dediche, i fan sognano il ritorno di fiamma

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker stanno vivendo insieme l’emozione più grande. Tra pochi mesi, infatti, la figlia Aurora li renderà nonni per la prima volta ed entrambi non hanno nascosto la propria felicità. Eros, dal palco, ha infatti dedicato le seguenti parole alla figlia Aurora:

“Mi fai diventare nonno – ha detto il cantautore – Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina… L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo”.

Eros, però, ha fatto molto di più all’Arena di Verona dove Aurora ha assistito al concerto insieme a mamma Michelle Hunziker. Durante il live, infatti, Ramazzotti si è diretto verso Michelle e, dopo averla attirata a sè in un abbraccio, le ha dedicato «Tu lo sai quello che spero io, è vederti sempre così» sulle note di “Quanto amore sei”.

Eros e Michelle, poi, hanno cantato insieme “Fuoco nel fuoco” che recita «La notte sembra perfetta per consumare la vita io e te c’è un bisogno d’amore, sai. Che non aspetta». Momenti che sono stati prontamente ripresi dai fan presenti al concerto e che stanno facendo sognare i fan che, oggi, credono ancora di più ad un ritorno di fiamma.

Eros e Michelle, per ora, si godono la forte amicizia che li lega e si preparano a vivere la gioia più grande che gli regalerà la figlia Aurora tra qualche mese.