Elettra Lamborghini, bordata al veleno in diretta: la sorella Ginevra reagisce così al GF Vip

Elettra Lamborghini lancia una frecciatina al veleno sui social e la sorella Ginevra, in diretta, reagisce così al Grande Fratello Vip 7.

In una sola settimana di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 7, Ginevra Lamborghini ha parlato più volte del rapporto, ormai inesistente, con la sorella Elettra con cui non parla dal 2019 al punto da non essere stata invitata neanche al suo matrimonio. Confidandosi con gli altri concorrenti, Ginevra ha ribadito di non conoscere il vero motivo dell’allontanamento con Elettra con la quale ci sarebbe stato un punto di rottura che, finora, non è stato sistemato.

Nonostante l’esplicita richiesta di Elettra, tramite diffida, di non parlare di lei, durante le puntate del reality show in prima serata, l’argomento continua ad essere oggetto dei vari blocchi. Anche nel corso della terza puntata, Signorini si è occupato del rapporto tra la sorelle Lamborghini e, in diretta, è arrivata la reazione di Elettra.

Ginevra parla anche di Elettra Lamborghini al Grande Fratello Vip 7: lei reagisce sui social

Negli scorsi giorni, Ginevra Lamborghini ha festeggiato il compleanno nella casa del Grande Fratello Vip 7, ma la nostalgia degli affetti si è fatta sentire facendola scoppiare a piangere. In diretta, ad Alfonso Signorini, ha confessato: “Non mi aspettavo di vivermi questa giornata così, cerco di distrarmi molto e non pensarci. Ma da tre anni il mio pensiero è sempre lo stesso, mi auguro di fare presto pace con Elettra e che si possa andare avanti”.

Per Ginevra, poi, è arrivato il messaggio del padre Tonino: “Ciao Ginevra, ciao amore mio. Ti seguo sempre, sei una donna colta, sei un donna spiritosa, sei brillante. Ti faccio tanti auguri, ma te en faccio uno speciale: che nei prossimi tempi tu possa trovare un equilibrio con tua sorella, che possiate tornare amiche e dirvi tutto quello che non siete riuscite a dirvi in questi pochi anni”.

Poco dopo è arrivata la reazione social di Elettra che, proprio ieri, ha festeggiato l’anniversario di matrimonio. Elettra, così, ha prima pubblicato e poi cancellato una storia su Instagram lanciando una frecciatina sulle note della canzone di Fabri Fibra dal titolo “Mal Di Stomaco”, poi ha lasciato un like ad un tweet molto significativo.

Come vedete dalla foto di apertura, Elettra che ha preso una posizione netta sulla questione, ha lasciato il like al seguente tweet: “Secondo me Elettra per avercela così con la sorella è perché qualcosa avrà fatto“. Alfonso Signorini ha mostrato il tutto a Ginevra la quale, in diretta, ha reagito così:

“Io accetto questa sua reazione ed a questo punto spero che lei me lo possa dire. Ci sta che io abbia fatto qualcosa. Io non sono una santa, non ho una areola. Ma a questo punto me lo dicesse”, ha spiegato Ginevra aggiungendo di essere pronta a chiarire con lei lontano dalle telecamere, alla presenza dei genitori e degli altri fratelli. “La mia porta è sempre aperta, dialogo è la parola d’ordine. Se c’è qualcosa se ne parla, io non lo so, ma se c’è ne parliamo”, ha concluso.