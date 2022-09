Ilary Blasi non ce la fa più e si scaglia contro l’amico di Francesco Totti

L’amico di Francesco Totti trema: Ilary Blasi si scaglia contro di Lui

Ormai sapranno tutti che Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di separarsi dopo 20 anni di storia d’amore.

Se all’inizio si pensava che tutto fosse scaturito da un presunto tradimento dell’ex calciatore con Noemi Bocchi, ci sbagliavamo.

A quanto pare il loro matrimonio era in crisi già da un anno. Non sappiamo però quale siano le motivazione e se i tradimenti siano stati più di uno da entrambi i protagonisti della coppia.

Proprio nelle ultime ore è uscita una intervista esclusiva del migliore amico di Totti, il pr Alex Nuccetelli.

L’uomo ha rivelato dei dettagli intimi e non solo rispetto alla storia tra Francesco e la conduttrice.

Non è la prima volta che lui si espone. Qualche settimana fa pubblicò un audio vocale del suo amico sul suo profilo social creando il caos sul web.

Ecco che Ilary Blasi non ce la fa più e si scaglia una volta per tutte contro Alex. Vediamo insieme cosa ha fatto

Se prima Ilary Blasi ha dovuto affrontare le parole di Fabrizio Corona in merito alla sua storia d’amore con Francesco Totti, ora ci si mette di mezzo Alex Nuccetelli.

Lui è il migliore amico dell’ex capitano della Roma ed era ospite qualche giorno fa al programma radiofonico Turchesando.

Dopo che il pr ha rivelato dei dettagli intimi su questo matrimonio Vip, Ilary non ci ha visto più e ha deciso di denunciare l’amico di suo marito.

Ma cosa ha rivelato Alex?

Innanzitutto, la relazione tra Francesco e Noemi Bocchi prosegue e va a gonfie vele. Poi, secondo lui, Ilary non prova amore per suo marito da molto tempo e aggiunge che a suo parere il calciatore era pieno di sua moglie: “Gli orologi? Se Francesco ha denunciato una cosa così, che non è da lui, evidentemente è arrivato al limite della sopportazione“.

Per quanto riguarda i tradimenti, Nuccetelli rivela che ci sono stati da entrambe le parti.

“Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo, però in questi anni di tacito accordo, se lui avesse avuto 10 frequentazioni e lei 2 o 3, e una pure longeva per anni… mi sembra più grave” commenta il pr in diretta radio.

Ilary Blasi, sentita questa intervista, è andata su tutte le furie. Sono mesi che le persone speculano sul suo matrimonio e la conduttrice è esausta.

E’ per questo motivo che arriva a prendere una decisione importante: denunciare l’amico di suo marito, mentre Totti festeggia il suo compleanno.

“Ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della preservante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio” si legge su La Repubblica.

Queste sono le parole mandate al giornale dall’avvocato della conduttrice.

Ilary Blasi è piena di questa situazione. Satura da tutto questo caos mediatico, la conduttrice si scaglia contro l’amico di Francesco Totti