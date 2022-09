Tutti pazzi per Antonino Spinalbese che, al Grande Fratello Vip 7, con le toccanti dichiarazioni su Belen e Luna Marì, conquista il web.

Antonino Spinalbese è entrato nella casa del Grande Fratello vip 7 come l’ex compagno di Belen Rodriguez. In una sola settimana, tuttavia, sta facendo ricredere tutti. Oltre al pubblico, anche Sonia Bruganelli ha ammesso di essere piacevolmente colpita da Antonino, sempre rispettoso, educato e pronto ad aiutare gli altri mettendosi, a sua volta, in gioco. Ed è ciò che ha fatto durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 7.

Con Alfonso Signorini, Antonino ha aperto il proprio cuore parlando sia della figlia Luna Marì che per Belen Rodriguez. Le parole delicate e ricche d’affetto che ha dedicato alla figlia e a Belen hanno commosso il web che è stato letteralmente conquistato dall’ex hairstylist.

Antonino Spinalbese spiazza il Grande Fratello Vip 7: le parole che non ti aspetti sulla figlia Luna Marì e su Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese parla tranquillamente della relazione, ormai finita, con Belen Rodriguez all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7. Nel corso della terza puntata del reality, Antonino ha svelato nuovi dettagli del suo rapporto con la showgirl argentina usando parole che hanno emozionato il pubblico.

“È la madre di mia figlia, è difficile perché comunque le cose non sono andate, ma grazie anche a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore per nulla, sono riuscito ad avere un rapporto grazie a lei, perché lei è stata brava nei miei confronti. Io sono sempre stato un po’ sfuggente. Spero davvero che loro due siano come lei desiderava, quando abbiamo scelto di avere una figlia”, le parole di Antonino che poi dichiara tutto il suo amore alla figlia Luna Marì di cui è follemente innamorato.

La nascita di Luna Marì ha totalmente cambiato la vita di Antonino che, oggi, ammette di non pensare ad una storia d’amore con una donna avendo occhi solo per la sua bambina al punto da indossare ancora la fedina “perché non tutti mi conoscono al di fuori, quando non sono con mia figlia, voglio far presente che sono già sposato e non sono in cerca di niente. Credo di non poter gestire un altro amore perché sono invaghito di mia figlia, non riesco a trovare il tempo”.

Parole importanti quelle di Antonino che hanno sciolto tutti i telespettatori.