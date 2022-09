Elodie gela i fan, confessa la sua grande paura: spunta la terrificante verità

Elodie è ancora al centro del gossip, così decide di mettere chiarezza una volta per tutte su un segreto che la riguarda nel profondo. Ecco la verità sotto gli occhi di tutti.

Di recente, Elodie è finita nel mirino dei gossippisti più svegli che non perdono un dettaglio sugli ultimi eventi della sua vita. Ha stravolto tutte le carte in tavola, sia dal punto di vista professionale che per quanto concerne la sfera amorosa. Ma non finisce qui, perché rivela qualcosa sul proprio conto che mai nessuno avrebbe potuto immaginare. Avere paura è normale, fa parte della natura umana, ma la sua confessione ha un “nome terrificante.”

Da cantante ad attrice e modella, quanto ancora può stupire Elodie? Ha iniziato il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi, con una leggera scetticità perché non credeva molto nelle sue capacità, ma una volta entrata nella scuola più famosa di Canale 5, ha lavorato con tutta sé stessa per migliorarsi e crescere come artista.

Dopo il programma, c’è stato un momento di crescita personale per poi raggiungere nuovi traguardi come la parte nel film di Pippo Mezzatesa, Ti mangio il cuore, nel quale recita nella parte della protagonista.

Adesso, è tornata al centro del gossip anche per vita delle ultime news sulle sue relazioni amorose, ma c’è qualcosa che viene dal profondo del suo cuore, e che condiziona profondamente le sue azioni.

Elodie confessa qual è la sua più grande paura

Tra le news entra in gioco anche il suo ex fidanzato, colui che è conosciuto come il King del Rap. Marracash compie un gesto nei confronti di Elodie e Iannone oppure no? I fan più fedeli non perderanno neanche un dettaglio della vicenda, ma a scoprire le reali carte in tavola è lei. Elodie confessa la sua più grande paura, alla quale associa un nome ben definito, e che non la rende così lontana dai suoi fan.

L’ultima confessione arriva dal salotto della unica e sola Mara Venier a Domenica In, format che permette di conoscere a quattr’occhi i personaggi più in voga del momento. Elodie è senza dubbio al top del successo, perché dal nuovo album fino all’uscita del film, ne sono successe di nuove.

La relazione con Andrea Iannone è stata ufficializzata, stanno insieme da due mesi ormai. Il punto è che il nodo focale dell’intervista non risiede né nel lavoro, né per quanto riguarda gli affari di cuore.

Elodie rivela qualcosa di fortemente personale, e si mette a nudo davanti al pubblico. Come già accennato, prova paura, un terrore che ha un nome ben preciso, e che sembra non essere l’unica a provarlo.

Questo terrore la avvicina ai fan, dimostrando che non sempre chi è sicuro di sé si senta invincibile. La più grande paura di Elodie ha il nome della solitudine. E’ terrorizzata dalla possibilità di morire sola, di non avere nessuno che possa stare al su fianco.

Fa un lavoro che la espone e che la sottopone a continue aspettative da parte del pubblico che la sostiene. Dietro il duro lavoro sui set e in studio di registrazione, c’è una donna che vuole crearsi il suo spazio privato, forse sta accennando ad una famiglia?

Non ha confermato nulla, ma ribadisce quando la solitudine la spaventi, ed è forse quella condizione che più influenza le sue scelte di vita. L’obiettivo è non rimanere sola con sé stessa, vuole vivere la sua vita fino alla fine dei suoi giorni con qualcuno accanto.