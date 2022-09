Barbara d’Urso esulta, ma la vittoria ha il sapore amaro: il verdetto non mente

Barbara d’Urso non ha potuto trattenere la gioia, ma questa vittoria ha un amaro tutt’altro che dolce. Il verdetto non mente.

Barbara d’Urso non ha potuto fare a meno di condividere l’incredibile traguardo che ha raggiunto nelle scorse ore. Un ottimo risultato, nessuno può negarlo che darà uno schiaffo morale a tutti coloro che l’hanno sempre accusata di non essere nelle grazie di Mediaset per non aver raggiunto ascolti soddisfacenti ma è pur vero che visto in maniera obiettiva non è poi così significativo in quanto aveva la strada spianata.

Barbara d’Urso ha raggiunto un importante traguardo festeggiando la vittoria che ha da poco raggiunto, ma quanto può effettivamente vantarsi del risultato che ha portato a casa nelle scorse ore?

Barbara d’Urso festeggia un importante traguardo ma la vittoria non è così bella

Il tutto è iniziato con la pubblicazione degli ascolti della giornata di ieri di Pomeriggio 5. Barbara d’Urso ha ringraziato i suoi fedeli sostenitori per aver raggiunto il 20% di share. Decisamente un bel risultato se si considera che negli ultimi tempi ha faticato per arrivare a quelli che era solita collezionare, ma c’è sempre un ma che frena il tutto e che fa intuire che in fondo non c’è poi così tanto da poter festeggiare. Il motivo?

Il programma della bella conduttrice partenopea, che dalla tv è passata ad insegnare all’università, ha raggiunto sì ottimi ascolti ma dall’altra parte, alla concorrenza, non c’era nessuno in quanto molti programmi di mamma Rai non sono andati in onda per lo sciopero dei lavoratori e senza Matano in quanto il suo programma non è andato in onda.

Barbara d’Urso ha collezionato ascolti record, ma quanto si può effettivamente festeggiare se durante il corso di quella fascia oraria non c’erano programmi avversari degni di nota? Non ci resta che attendere il ritorno di Matano con La Vita in diretta per vedere se questo risultato riuscirà a durare nel tempo oppure no, ma nel caso sarebbe una bella soddisfazione per la conduttrice che ultimamente non ha brillato per ascolti top con i suoi programmi. Tant’è che è rimasta unicamente al timone di Pomeriggio 5.