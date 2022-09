Giulia Salemi manda in tilt il web: dopo il GF Vip, arriva l’annuncio che tutti aspettavano

Giulia Salemi ha mandato in tilt gli utenti della rete come soltanto lei sa fare con l’annuncio che tutti aspettavano da tempo.

Giulia Salemi non smette mai di stupire i suoi fedeli sostenitori e poco prima della diretta del Grande Fratello Vip, dove ha il ruolo di fare da tramite tra quello che accade in studio e il sentiment degli utenti della rete, ha rivelato loro una grande notizia.

La compagna di Pierpaolo Pretelli non si è di certo risparmiata e non appena ne ha avuto la possibilità ha subito avvisato gli utenti della rete della novità che le cambierà la vita perché da quando ha terminato il suo secondo percorso nella casa più spiata d’Italia la strada è tutta in salita e le sta dando numerose soddisfazioni.

L’annuncio di Giulia Salemi ha scatenato i fan che non aspettavano altro che sentire queste parole da parte della loro beniamina che è sempre pronta a stupirli come soltanto lei sa fare.

Giulia Salemi fa l’annuncio che tutti quanti stavano aspettando

Giulia Salemi, che di recente ha messo a tacere le male lingue, ha annunciato ai suoi fedeli sostenitori che è pronta a fare il suo debutto come conduttrice radio! La bella modella di origine persiana non ha mai nascosto di voler diventare una conduttrice e giorno dopo giorno sta conquistando sempre un pezzo in più per trasformare le sue speranze in realtà.

“Le novità non sono ancora finite” ha annunciato la fidanzata di Pierpaolo Pretelli sul suo profilo Instagram, nello specifico nelle stories. “Da sabato primo ottobre ci sentiamo e ci vediamo (canale 67) su R101 tutti i weekend dalle ore 17:00 alle 20 insieme a Marco Santini” ha poi concluso, rivelando una grande novità per la sua carriera da conduttrice che giorno dopo giorno le sta regalando numerose soddisfazioni. Tant’è che viene considerata una delle giovani promesse della tv.

Giulia Salemi è sempre più vicina a realizzare il suo sogno nel cassetto e i suoi fedeli sostenitori non potrebbero che essere più felici del suo nuovo traguardo e saranno lì a sostenerli come soltanto loro hanno saputo fare dal suo debutto fino ad oggi.