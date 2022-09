Curiosità linguistica: sai qual è la parola italiana più lunga?

Quanto conosci la lingua italiana? Sai qual è la parola italiana non scientifica più lunga presente nel dizionario? Vediamo quanto sei colto!

Credi di essere un conoscitore della lingua italiana? Ti consideri un esperto? Qualora tu fossi sicuro della tua risposta, potrai provare a divertirti insieme a noi con la curiosità del giorno: qual è la parola non scientifica più lunga presente nel dizionario della lingua italiana? Forse hai sentito qualche volta questa parola ma è possibile che tu non ne conosca nemmeno il significato, scommettiamo?

Non è una sfida ma, secondo le statistiche, soltanto il 20% degli italiani ha pronunciato questa parola almeno una volta nella vita e meno del 30% conosce il suo reale significato. Sei curioso di conoscere qual è la parola? Prova ad avere ancora un po’ di pazienza, pensaci per almeno un minuto e poi, qualora non dovesse venirti in mente niente, scorri il testo verso il basso per conoscere la parola non scientifica più lunga della lingua italiana.

Ecco qual è la parola italiana (non scientifica) più lunga

Come abbiamo già fatto nelle ultime settimane, anche oggi ti abbiamo proposto una curiosità che ha stimolato e divertito particolarmente il mondo del web: qual è la parola italiana non scientifica più lunga presente nel dizionario della lingua italiana? Questa parola è ‘precipitevolissimevolmente’, lo sapevi? Hai mai sentito pronunciare questa parola da qualcuno o l’hai utilizzata qualche volta?

Partiamo dalla storia di questo termine, non più in voga da alcuni secoli ormai. È una parola utilizzata da Francesco Moneti nel 1677. Lo scrittore inserì questa parola in un suo canto con lo scopo di rendere ancora più forte il termine ‘precipitevolmente’. Se il termine è arrivato fino ad oggi, vuol dire che Moneti riuscì a raggiungere il proprio obiettivo. Questo canto è presente negli attuali programmi scolastici italiani.

La parola utilizzata dal religioso contiene 26 lettere e 11 sillabe e vuol dire “in modo molto veloce e rapido, precipitevole”. Anche in altre opere è presente questa parola, una di queste risale al secolo scorso. Nella lingua che utilizziamo tutti i giorni non c’è mai bisogno di usare un termine del genere ma conoscevi la storia della parola ‘precipitevolissimevolmente’? Avevi mai pronunciato questo termine?