Scegli il dolce che preferisci e scopri quanto mostri della tua vera personalità agli altri con questo test delizioso

Esistono due tipologie di persone: quelle che mostrano chi sono realmente e chi noi. Le prime si comportano in modo naturale senza pensare alle conseguenze delle proprie azioni e rischiano di rimanere ferite per essersi fidate fin troppo.

Le seconde, invece, hanno paura a mostrarsi e mascherano la loro vera identità.

E’ per questo che oggi ti proponiamo il test del dolci per scoprire quanto mostri di te stesso a chi ti circonda. Ti basterà fare una semplice scelta e la risposta verrà da sé.

Vediamo insieme che spuntino preferiamo

Test: scegli uno dei dolci e scopri quanto mostri della tua personalità agli altri

In questo test dei dolci ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli quello che ti piace di più e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Iniziamo a scoprici!

1) Cupcake

Questa tipologia di dolce è arrivata da poco nelle nostre pasticcerie. Direttamente dall’oltreoceano, questo goloso spuntino è ripieno di crema ed è in forma mignon.

Ciò ci rivela che sei una persona che ha molto auto controllo. Sai cosa e chi ti circonda in ogni contesto e riesci a comportarti in modo adeguato rispetto a questi.

Inoltre, ti interessa molto il giudizio altrui, perciò cerchi di apparire sempre al tuo meglio.

Hai molte emozioni che scorrono dentro di te, ma sai come gestirle.

Chi ti conosce ritiene che sei una persona alquanto riservata. Per questo motivo non sanno molto bene come comportarsi con te.

Sappiamo che hai il controllo delle tue emozioni per risultare più forte, ma talvolta dovresti smettere di trattenerti e lasciarti andare.

2) Semifreddo

Questo dolce al cucchiaio è molto raffinato sia nella sua forma che composizione. E’ evidente che tu sia una persona che ama gustare la vita un boccone alla volta assaporandone tutti i gusti e piaceri.

Talvolta risulti molto misteriosa, perché preferisci rimanere in silenzio piuttosto che parlare a vanvera. Non vuoi proprio che gli altri capiscano cosa ti balena per la testa.

Hai molte emozioni, ma cerchi di controllarle e inibirle il più possibile.

Tutto ciò lo fai per difesa personale, ma non ti permette di instaurare legame profondi e duraturi. Studi gli altri per capire quali sono i loro punti deboli prima che loro scoprano i tuoi.

3) Torta classica

Hai optato per la scelta più classica. Questo dolce ci accompagna dall’infanzia, dal nostro primo compleanno.

Ciò ci rivela che sei una persona semplice e spontanea. Non hai paura nel mostrare le tue emozioni, ma celi i sentimenti negativi. Non riesci a parlare liberamente delle tue paure e ferite passate.

Diciamo che le persone riescono a comprenderti facilmente e quindi sanno come farti felice con poco. Occhio, però, perché chi non è in buona fede potrebbe manipolarti.

Al loro sguardo sembri ingenua, ma tu sei molto furba. Il tuo istinto ti proteggerà sempre da chi vuole il tuo male.

4) Brioche

Direttamente dalla pasticceria francese, questo dolcetto viene mangiato di gusto solitamente a colazione.

Ciò ci rivela che sei una persona trasparente e diretta. Le tue emozioni si leggono direttamente sul tuo viso, ma anche la tua bocca parla chiaro per te.

La tua scelta ci rivela anche che non ami perdere tempo. In solo 5 bocconi, il tuo dolcetto finisce e il sapore dolce rimane in bocca con tutte le briciole che vanno ovunque.

Proprio come fai con la tua amata brioche, anche con le persone non sei da meno. Odi parlare a vanvera e sei devi dire qualcosa non ci giri affatto intorno.

Non ti interessa né di come appari o di quello che gli altri pensano di te.

Vuoi essere libero di essere te stesso e nessuno ti priverà della tua libertà