Altro che De Martino: il vero ritorno di fiamma di Belen scatena il web

Belen Rodriguez ha mostrato a tutti il suo vero ritorno di fiamma e Stefano De Martino non ha nulla a che fare con tutto questo.

Belen Rodriguez è come sempre al centro della cronaca rosa. Senza alcun dubbio è uno dei personaggi più interessanti di sempre e il pubblico della rete si è affezionato a lei non solo per le sue abilità professionali, ma anche per il suo privato. Tant’è che negli ultimi mesi ha fatto sognare gli utenti della rete con il suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

Ma se vi dicessimo che il vero ritorno di fiamma con la conduttrice di Tu sì que vales non è con lui ma con un’altra persona e che non appena sono state beccate insieme dopo anni gli utenti della rete sono andati in visibilio?

Il vero ritorno di fiamma di Belen Rodriguez ha mandato in tilt gli utenti della rete come soltanto lei sa fare.

Belen Rodriguez beccata di nuovo Lei: a distanza di anni di nuovo insieme

Belen Rodriguez, che è stata la protagonista dell’errore fatale di Antonino Spinalbese, ha mandato in tilt gli utenti della rete mostrandosi sui social a distanza di anni di nuovo al fianco di lei!

Come potete notare dallo scatto poco più in alto, la bella modella argentina si è rivista, grazie all’evento organizzato da Armani che le ha viste ospiti entrambe, la conduttrice svizzera Michelle Hunziker mandando in tilt gli utenti della rete che non le vedevano insieme dai tempi in cui hanno condotto Striscia La Notizia insieme. Un evento più unico che raro in quanto per la prima volta il noto tg satirico è stato condotto da due donne e non da uomini come il pubblico del piccolo schermo è stato abituato durante il corso di questi anni.

Belen e Michelle Hunziker hanno mandato in tilt gli utenti della rete come soltanto loro sanno fare, in quanto i fan non vedevano l’ora di poter ammirare questa nuova reunion nella speranza che possano condurre un programma tutto loro ancora una volta. Anche se almeno per il momento questa speranza sembrerebbe non esserci.