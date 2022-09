L’amore ha mille sfaccettature, ma le paure e i rimpianti contribuiscono a complicare le relazioni. Antonino Spinalbese al GF Vip 7 confessa l’errore con Belen.

Ormai non si chiacchiera d’altro, scoprire il perché Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si siano detti addio è fonte di grande interesse per i fan e anche per tutti gli haters della coppia. Questo perché sembrava un rapporto andare a gonfie vele ed all’improvviso il sogno e la favola sono andate distrutte in fumo. Il GF Vip 7 è lo scenario in cui confluiscono le sue confessioni segrete, e proprio da quanto emerso trapelo uno scenario davvero triste. I fan sono senza parole, caos sul web.

Antonino Spinalbese è una delle stelle di punta del GF Vip 7 per quanto concerne la presenza dei vipponi. L’hair stylist è diventato famoso dal momento in cui ha conosciuto la sua ex compagna e madre della figlia Luna Marì, Belen Rodriguez.

Da allora, la sua vita è cambiata per sempre, e con essa sono subentrati dei problemi che mai avrebbe pensato di dover affrontare. Soprattutto dagli ultimi eventi della sua vita ritornano dei traumi dal passato che lo portano inevitabilmente a commettere il maggior errore.

E’ proprio attorno questo fatidico errore che ruota la sua dichiarazione e con essa la chiave che spiegherebbe quanto accaduto con Belen.

Antonino Spinalbese al GF Vip 7 è un libro aperto

Come se non bastasse, è sempre della Rodriguez che si finisce per parlare, specialmente quanto entrano in gioco gli uomini che hanno fatto parte della sua vita. Stefano De Martino non sta in disparte il suo gesto affonda Spinalbese, ed i fan non si sarebbero mai aspettati una situazione del genere, o comunque in così poco tempo. Appena entrato al GF Vip 7 ha smosso più carte lui che una folata di vento turbolenta! Ecco La dichiarazione!

La definiamo “La dichiarazione” perché da quanto affermato emergono dei dettagli assolutamente inediti che sembrano chiarire ulteriormente le dinamiche della rottura. Non importa se già “è stato detto”, i fan e il pubblico di haters vogliono sapere il più possibile su quanto accaduto all’ex coppia d’oro del mondo dello showbiz.

Appunto, in un momento delicato, Antonino si è confidato con dei coinquilini nella casa. Ad ascoltarlo ci sono Cristina Quaranta e George Ciupilan, suoi confidenti all’interno della casa più spiata di Cinecittà.

Afferma di soffrire tantissimo la lontananza con la propria figlia, e questo è anche il frutto di un trauma dal passato che lo ha segnato per sempre. Infatti, da quando a 16 anni il padre lo ha abbandonato, ha deciso di non voler avere figli. Alla fine, è arrivata la piccola Luna, e le ha stravolto la vita e il modo di pensare.

Infatti, ecco quanto afferma: “Mio padre se n’è andato quando avevo 16 anni e voglio che mia figlia abbia sempre un ricordo di me, di come muovo le mani, ad esempio. È quello che manca a me di mio padre.”

Queste però non sono solo le uniche parole del gieffino, perché sente un amore così intenso per la figlia, da aver anche difficoltà a non prenderla in braccio. Il Grande Fratello Vip è una sfida con sé stesso, anche per riflettere sull’errore fatto con Belen. Le sue ultime parole spiazzano tutti:

“Quando Luna è nata e io mi sono lasciato, mia mamma mi ha detto: “Guarda mi trasferisco io da te” e io gli ho detto: “No assolutamente, tu hai mia sorella che è un’altra bambina, appena nata, devi stare con lei. Perché io ho sbagliato, io ho fatto saltare una relazione.”

Quindi, da queste ultime parole afferma qualcosa di inedito e sconcertante per i fan: ammette di aver contribuito fortemente alla rottura. Così, inizia il suo percorso di crescita e rinascita al GF Vip.