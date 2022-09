Curiosità: sai perché a settembre si registrano meno reati?

Durante il mese di settembre le autorità registrano una diminuzione del numero dei reati. Sai perché? La risposta potrebbe sorprenderti

Secondo alcuni studi recenti, alla fine del periodo estivo diminuiscono i reati, soprattutto quelli legati alla violenza. Questo fenomeno è confermato anche dalle autorità locali di diverse province italiane: a settembre vengono registrati meno reati rispetto a quanti non ne vengano segnalati nei mesi precedenti. Perché accade tutto questo e per quale motivo proprio a settembre e non in un altro mese?

Cosa succede di così speciale a settembre da spingere le persone ad essere più oneste? Ma è davvero una questione di onestà o il motivo è un altro? Le domande sono numerose ma la risposta è soltanto una e tra poco avrai la possibilità di conoscerla. Fai bene ad essere curioso perché la motivazione potrebbe seriamente sorprenderti. Ecco perché a settembre si commettono meno reati.

Meno reati a settembre: ecco il vero motivo

Secondo alcune statistiche, durante il mese di settembre si registra ogni anno una diminuzione del numero dei reati, soprattutto quelli violenti e domestici. Il motivo non è il cambiamento del clima e l’arrivo delle prime temperature un po’ più fresche, è tutto legato alla stagione estiva e alle sue curiosità. Sai perché durante l’estate ti arrabbi di più? La risposta potrebbe seriamente lasciarti senza parole.

Stare tutto il giorno in vacanza con il proprio partner può aumentare la possibilità di discussioni. È proprio ciò che succede in estate, in particolare durante le ferie. Quando riprendiamo la routine di tutti i giorni, invece, abbiamo più distrazioni e quindi si abbassa il numero di discussioni e litigi. Di conseguenza, specialmente nei nuclei familiari nei quali ci sono problemi importanti, si abbassa la possibilità di registrare violenze domestiche.

Questa statistica è stata confermata da diverse fonti legate alle varie autorità locali di tutto il mondo. Concentrarsi soltanto su una persona per diversi giorni può provocare screzi specialmente nelle coppie che hanno già qualche problema. Non è un caso, infatti, che molte storie d’amore arrivino al capolinea proprio durante le vacanze estive. Lo sapevi? Adesso lo sai.