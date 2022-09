Dramma Anna Tatangelo: è morta dopo una lunga malattia

Terribile dramma per Anna Tatangelo: è morta dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Dolore indescrivibile.

Non ci sono parole per il dramma che ha colpito improvvisamente Anna Tatangelo e la sua famiglia. La cantante è stata colpita da un gravissimo lutto. Nessun messaggio, per il momento, da parte di Anna che sta affrontando questo momento in silenzio, circondata dall’affetto delle persone a lei più care.

A riportare la notizia della grave perdita subita dalla cantante e dalla sua famiglia è il portale Pipol Tv. Una notizia giunta improvvisamente e che sta portando i fan a stringersi intorno ad un dolore enorme che accompagnerà per sempre la cantante.

Grave lutto per Anna Tatangelo: il dolore e il silenzio della cantante

A 67 anni, dopo aver combattuto per diverso tempo contro la malattia, è morta la signora Palmira Vinci, mamma di Anna Tatangelo. Un lutto gravissimo per la famiglia della cantante che non ha rilasciato dichiarazioni e non ha postato tutto sui suoi profili social.

“Anna Tatangelo ha perso la madre. Palmira Vinci, è scomparsa a 67 anni. La donna, da anni, lottava contro una brutta malattia. L’ex compagna di Gigi D’Alessio non aveva mai nascosto la preoccupazione per le condizioni di salute della mamma, alla quale era legata in modo viscerale. Un rapporto solido e profondo, più volte omaggiato anche sui social e in una sua canzone “La più bella” che cita testuali parole: ‘Come vorrei che Dio ti desse tanta vita…'”, scrive Pipol tv.

Del rapporto con i genitori, Anna aveva parlato in un’intervista rilasciata a Grazia nel 2015.

“Per un periodo non ho parlato con i miei genitori. Con la nascita di mio figlio le cose sono cambiate. Soffrivo di non riuscire ad avere rapporti affettuosi con loro. Dopo essere stata per un po’ da sola, cosa che non mi era mai capitata prima, ho sentito la necessità di fare chiarezza. Abbiamo pianto e ci siamo finalmente abbracciati. E’ stato liberatorio”, raccontava Anna che, oggi, sta vivendo un grande dolore esattamente come quello di Emma che ha perso da poche settimane l’amatissimo papà Rosario, scomparso dopo aver combattuto contro la leucemia.