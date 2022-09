Francesco Facchinetti, un fiume in piena: non poteva più fare finta di niente

Francesco Facchinetti non le manda a dire, anzi inveisce duramente contro chi l’ha fortemente deluso. Le sue parole sono come lame, ma è sincero al 100%.

Il rapper ed imprenditore Francesco Facchinetti è rinomato nel mondo dell’industria musicale, non perché sia diventato un interprete di successo, ma perché sa ben individuare i talenti e portarli nella retta via. In questo caso, vorrebbe chiarire alcune questioni che di recente si stanno dibattendo sui social, anche se i toni sono accesi. Si arrabbia come mai!

Vedere Francesco Facchinetti arrabbiato è strano, anche perché è sempre stato molto pacato nelle sue affermazioni, anche quando subiva pensanti commenti per la sua carriera di cantante.

Così, come tutto il popolo si è espresso su una tematica che gli sta a cuore. Specialmente afferma di “non poter stare zitto” dopo quanto ha visto e letto su ogni social media. Scende in campo, deciso e con un pensiero forte, ecco contro chi ce l’ha.

Francesco Facchinetti, discorso integrale, è furioso!

Che Francesco Facchinetti sia un personaggio unico non ci sono dubbi. Dietro un uomo forte che sa quello che vuole però si nasconde un animo fragile che ha vissuto un grosso dramma, e lui stesso non ne fa mistero. Così, visto il clima carico di tensione, afferma quella che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Da come si evince da questi frame delle sue Instagram stories, è furioso contro tutti coloro che utilizzano quello che potremmo definire un linguaggio improprio.

Sui social e nel web in generale, sono stati diversi gli utenti anche famosi che hanno espresso la loro idea politica. Non tutti sono d’accordo con la salita del centro destra, lui stesso afferma di non aver votato per Giorgia Meloni, ma quanto afferma è davvero duro.

Perché non tollera chi parla di “resistenza” e “fascismo” senza conoscerne davvero il termine! Suo nonna è stato partigiano, e sa abbastanza su questo tema, e per questo ribadisce che non si debbano fare affermazioni senza senso, almeno per portare rispetto a chi ci è morto per colpa della dittatura.

Decontestualizzare termini così potenti è un errore, sarebbe più corretto parlare di “opposizione”, perché la destra per quanto non possa piacere, è salita democraticamente. Infatti, in una Democrazia c’è maggioranza ed opposizione, com’è sempre stato anche sotto il Governo di sinistra.

Nello specifico, ci sono stati artisti come Francesca Michelin, che hanno scritto sulla propria pagina ufficiale nei social media sotto gli occhi di tutti frasi come “Inizia la resistenza”, sarà proprio contro di lei l’attacco?

Al di là del diretto interessato, lui non fa nomi precisi, ma parla in generale. C’è chi lo appoggia e chi non lo sostiene, tu da che parte stai?