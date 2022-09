Emma Marrone, dopo il terribile dolore ritrova il sorriso con Lui!

Emma Marrone, dopo il terribile dolore che l’ha colpita con la morte del papà Rosario, ritrova il sorriso proprio con Lui!

Emma Marrone torna sui social mostrando nuovamente il suo sorriso. Un sorriso che i fan aspettavano di vedere nuovamente da diversi giorni. Nelle scorse settimane, infatti, Emma e la sua famiglia sono state colpite da un gravissimo lutto per la morte dell’amatissimo papà Rosario. Non sono state settimane facili per la cantante salentina che ha scelto di restare con la famiglia e affrontare insieme il momento più difficile della sua vita.

Oggi, però, Emma ha finalmente ritrovato il suo meraviglioso sorriso, lo stesso con cui riscaldava il cuore di papà Rosario e con cui ha fatto breccia nel cuore dei fan sin dalla prima esibizione nella scuola di Amici quando la musica era ancora un sogno da realizzare.

Il sorriso ritrovato di Emma Marrone: merito dell’uomo della sua vita

E’ una giornata importante quella che ha vissuto Emma Marrone dopo il lutto e il dolore da cui è stata colpita. Nuovamente sorridente, è tornata sui social per condividere con i suoi fan una grande gioia, la prima dopo la morte di papà Rosario a cui ha fatto una dedica davvero toccante.

Oggi, per Emma, mamma Maria e il fratello Checco è un giorno importante. Checco, infatti, è ufficialmente un vigile del fuoco dopo aver fatto il giuramento. Al suo fianco c’erano proprio mamma Maria e la sorella Emma che, accanto all’amatissimo fratello, ha ritrovato il suo sorriso e un po’ di serenità, portata via dalla scomparsa del padre.

“Lo giuro. Grande Checco! Sei il nostro orgoglio. Ti amiamo tanto”, ha scritto Emma pubblicando la foto che vedete qui in alto in cui si gode il tempo con la famiglia in cui si è rifugiata per affrontare il vuoto lasciato da papà Rosario. Con un look estremamente semplice, Emma si mostra in tutta la sua bellezza naturale e genuina emozionando i fan che amano la ragazza legata alla famiglia e piena di valori che, nonostante il successo, non è mai cambiata!

“Che belli che siete! Congratulazioni Checco”, “Che famiglia stupenda”, “Siete una forza insieme”, sono alcuni dei commenti dei fan.